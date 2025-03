Yesica "Tuti" Bopp, la campeona que sigue en su lucha por la igualdad en el boxeo femenino: "Desde el ejemplo"

Yesica "Tuti" Bopp, la campeona que sigue en su lucha por la igualdad en el boxeo

Yésica "Tuti" Bopp es sin dudas una de las grandes referentes del boxeo argentino en la actualidad por todo lo que logró con el paso de los años y por lo que continúa aportando. Desde su nuevo gimnasio ubicado en el partido de Avellaneda -a pocos metros del Coto de Sarandí-, la campeona del mundo que todavía no cuelga los guantes analizó en el Día de la Boxeadora Argentina el presente del deporte de los puños, lo que se vive actualmente con quienes siguen su ejemplo tanto a nivel masculino como femenino y la lucha en la que siguen sus pares, las mujeres, para que haya igualdad.

A lo largo de su extenso recorrido en la disciplina, Bopp cosechó triunfos históricos, participó en veladas icónicas y sin dudas marcó un antes y un después para su generación con un récord de 39 victorias (17 por KO) y 3 derrotas. A lo largo de una entrevista llevada a cabo en And The New Boxing -su nuevo espacio para enseñar el deporte- contó todo para El Destape Web. Es que no sólo enseña el boxeo como todos lo conocemos, sino que va mucho más allá y hasta con variantes que incluyen desde niños hasta adultos que pueden practicarlo sin llegar al punto de los golpes a veces tan criticados en la TV.

¿Qué opinas acerca de la mujer en el boxeo en el Día de la Boxeadora Argentina?

Me hubiese gustado que lo reconozcan a nivel mundial. Acepto, pero tendría que ser todo igual. Es lindo que tengamos un día decretado. Pero si luchamos por la igualdad tendríamos que tener lo mismo, no importa el género. Después hay reglas, pero en ese tema uno se sube y pelea igual. Yo siempre quise mostrar el boxeo desde otro lado, cuando me empezaron a ver que mostraba siempre lo femenino comenzó a sumarse gente. Muchas llegaron a pelear a Estados Unidos y es algo que no pasaba.

¿Cómo vivís tu presente en Argentina?

Hace poco volví de Los Ángeles tras dos años acompañando la carrera de Alejandro "Cuervo" Silva -su pareja-. Era mí sueño pelear ahí y estuve, no peleé pero fue hermoso estar en la meca del boxeo real, estuvimos dos años disfrutando y viviéndolo. Volví a Argentina y salió este nuevo proyecto de estar juntos con amigos en un gimnasio y brindarle la posibilidad a gente que pueda conocer el boxeo en todas sus formas. Tenemos una gama de servicio para ofrecerles en este gimnasio junto a él, el nutricionista Alejandro Ardiles y nuestro compañero Facundo Medina. Si tuviese la oportunidad de pelear mañana mismo lo haría, aunque es difícil si no tenés nada firmado con un promotor.

Yésica "Tuti" Bopp junto a Alejandro "Cuervo" Silva, Alejandro Ardiles y Facundo Medina

¿Qué pensas del boxeo actual?

Estamos en un gran presente y se viene un lindo momento en el boxeo. Por todo lo que se viene trabajando a lo largo de los años hubo como una pausa y ahora empiezan a explotar. Yo dejé, volví, viajé y aparecieron un montón de campeones, es como que se estaba creando. Aunque no tengamos tantos campeones del mundo hoy están ahí, vienen un montón de talentos que sólo necesitan oportunidad de crecer, tener buenas peleas y pagas. Al boxeo femenino igual, de la misma manera. Todavía estamos arrancando y no hicimos nada. El mundo sigue siendo machista... pasa que en Estados Unidos en las preliminares no les pagan nada. Hay que agradecer a nuestro país que muchos haciendo lo que les gusta pueden vivir.

¿Cuál fue la idea de tener este nuevo gimnasio en Avellaneda?

El plan fue tener gente de todas las edades entrenando, desde chicquitos a adultos. Boxeo light, Power box, Academy y Boxeo Kids. Las alternativas son para los que quieren desde un boxeo "tranqui", algo académico, o más exigente. Eso fue lo que hizo este gran equipo para que se entienda que podemos aportarle desde el ejemplo al boxeo. Acá todos quieren entrenar y tener campeones, como el "Cuervo" Silva cerca les hace bien. Entendimos que acá también van a pasar un montón de chicos y aportamos para que en un futuro tengan la oportunidad de pelear por un título del mundo. Dar oportunidad a cualquiera que se sienta parte. Como a nosotros nos la dieron, también queremos aportar y desde el ejemplo demostrar lo que se puede.

Yésica "Tuti" Bopp en su nuevo gimnasio, And The New Boxing

¿De qué se trata la disciplina de Boxeo Infantil sin contacto?

Se fue creando con varios entrenadores y es para incluir a los chicos. Lo noté cuando viajé que aprendí... acá se cuida un montón. Si tenemos talentos jóvenes los tenemos que cuidar. Se le muestran y enseñan todo sobre el boxeo con coordinación o juegos para que aprendan a entender la técnica del boxeo, pero no para que tengan herramientas para salir a lastimar. Todos los que van pasando por la actividad aman el boxeo y también es una manera de arrastrar a toda la familia para que vengan. Es para que la familia se amigue con el boxeo y que no sólo vean lo que pasa en la tele que es sangre y golpes.

¿Cómo fue el momento del parate por ser mamá?

Un proceso muy duro porque estuve desde los 17 años en el boxeo. Justo coincidió que estaba estudiando Psicología Social. Todo tuvo que ver. El deportista se llena tanto de su deporte que a veces se vacía, le dedicas el 100%. Yo no quería que me rompan las nariz y daba mucho más. Fue un gran momento y un cambio total de estar en actividad, ser campeona del mundo y de repente parar, era el momento para poder disfrutarlo porque había dado todo. Volví a defender el título dos años después y dije, "le falta al boxeo", porque no encontrábamos rival.

¿Te quedó algo pendiente en el boxeo?

Creo que cualqueir boxeador sueña con unificar los títulos de las cuatro entidades. Si hubiese estado la posibilidad seguramente lo hubiese lograd. Pero no me quedó nada, me mantuve 13 años como campeona del mundo, hay que disfrutar el momento y es parte del camino. Cuando llegué a ser campeona del mundo dije... '¿Esto es?' Viví todo. Todas las experiencias. No me guardó nada, fui mamá, volví mejor que antes. Lo que me propuse lo hice y lo di todo.

Yésica "Tuti" Bopp y sus títulos mundiales

¿Y el sueño de pelear en Estados Unidos?

El soñador compulsivo nunca para de soñar. La verdad que no pude hacerlo pero ver que tantas argentinas lo hicieron me alegra el corazón. Tomé la decisión de ser boxeadora, representar al país y llegar a lo más alto y lo logré. Siendo mujer, con todas las contras, pude derribar todo en el camino. A veces se te cruzan fracasos, pero me sentí parte de cada argentina que pudo llegar a pelear en Estados Unidos y sigo soñando. Pero sé que hoy hay otros proyectos a mis 40 años. Siempre estuve dispuesta a cualquier oportunidad que apareciera o la generaba yo. Me siento parte y estoy en el boxeo. Transito mí parte femenina y la realidad del boxeo masculino. Estoy viviendo un gran presente.¿Cómo surge el apodo de la "novia del boxeo"?

El periodista Carlos Irusta estaba ayudando a Yesica Palmetta, que cuenta mí biografía desde el principio con mis peleas amateur y profesionales en un libro que hoy lleva ese nombre. Cuando le pregunta a Carlitos para ver qué nombre usaban él responde 'y si es la novia del boxeo'. Me sentí aceptada en ese término y ayudé mucho. Fue el primero en la historia. Era uno de los sueños que estaban ahí y quería concretar. Ahora hay que hacer la parte 2.

Yésica "Tuti" Bopp en su nuevo gimnasio, And The New Boxing

¿Por qué el boxeo?

En la adolescencia buscaba mí identidad y eso me llevó al gimnasio municipal donde encontré muchos valores que también traía desde casa. Familia, amistad, compañerismo, estaba mí entrenador que sacaba a los pibes de la calle. Desde ahí le compré, a los seis meses la primera exhibición y era mí lugar. No quería que me rompan la nariz. Venía de pelear en la calle porque era chispita, siempre me juntaba con mi hermano y los amigos que eran más grandes. Tenía herramientas, si me peleaba sin nada imaginate con guantes y protección.

¿Te gustaría participar de un evento de streaming de boxeo? ¿Qué opinas sobre estas veladas?

He participado en eventos de streaming como jurados. Si las boxeadores actuales no quieren pelear conmigo... ¿Quién va a aparecer para hacerlo?, Es mostrar lo nuevo, gracias al streaming la gente también se acerca al boxeo. Es un buen mensaje... pero la gente del mismo boxeo está en contra. Muestran otra cosa, que uno con perseverancia llega y puede. El boxeo aporta si vos querés que te aporte. Si ves lo malo te vas a apartar. Yo también quiero llegar al adolescente, que vea que tengo una historia de vida y empecé a vivir del deporte. Qué yo sí pude en contra de todo un deporte machista y empecé a vivir de eso. Con metas diarias cualquiera puede cumplir el sueño.

¿De tus inicios y tus peleas más importantes qué recuerdos tenés?

Hice la primera pelea en la FAB con Alejandra Romero, que era y es todavía mí amiga. Peleamos en la Federación Argentina de Box en una velada donde también peleó la 'Hiena' Barrios y me acuerdo que no nos queríamos perder esa pelea. Había que marcar historia, hice la primera pelea femenina ahí y arrancó mí historia.

Cuando se me da la oportunidad para pelear por título del mundo en el Luna Park fue hermoso. Iba a ir por una eliminatoria hasta una semana antes y me consagré en la noche de Tigresa Acuña vs. Locomotora Oliveras. Era parte de la historia del boxeo femenino esa noche. Peleaba por el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Esa noche en el Luna nos matamos, la subestimé a Ana "la Polla" Fernández y me dio una pelea en que la no dejó de tirar piñas. La gente se paró, todos aplaudiéndome, fue soñado y tengo las mejores sensaciones de ese momento y desde ahí fue el comienzo para mis 13 años como campeona del mundo. El Luna es un lugar místico y si se harían buenas peleas ahí ardería. Tiene que dar grandes peleas y se tiene que mantener.