Video: Maravilla Martínez entrena con todo de cara a su pelea en el Luna Park

Sergio "Maravilla" Martínez prepara todo para su pelea del próximo martes 21 de marzo en el Estadio Luna Park ante el colombiano Jhon Teheran. El entrenamiento del ex campeón del mundo.

El próximo martes 21 de marzo en el Estadio Luna Park, Sergio "Maravilla" Martínez peleará nuevamente en nuestro país, lo hará ante el colombiano Jhon Teheran y se prepara con todo. Este combate será el primero que el ex campeón del mundo realice en el mítico recinto por el que pasaron grandes leyendas del boxeo. Ahora será el turno de quien le arrebató la corona a Julio César Chávez Jr. y agigantó su historia con el paso de los años en el deporte de los puños.

Una semana antes del compromiso, "Maravilla" publicó algunos videos en los que se vieron detalles de su entrenamiento. El púgil nacido en Quilmes que volvió del retiro en 2020 -seis años después de su derrota con Miguel Cotto- y tiene como objetivo encaminarse a una nueva chance mundialista no cesa con sus ganas de volver a las grandes ligas. Por este motivo, se mostró activo para todo su público en las redes sociales.

La particularidad de esta velada boxística en el Luna Park será que no habrá venta de entradas para la gente. Igualmente, la transmisión estará a cargo de ESPN y Star+ para que los fanáticos no se pierdan del regreso de Sergio Martínez a Argentina. En cuanto al rival, cuenta con 18 victorias -15 por KO- y dos derrotas. Su récord llama la atención por la cantidad de victorias antes del límite, pero los malos resultados también lo hacen porque las veces que perdió no fue en las tarjetas.

El duelo ante Jhon Teheran será en la división mediano -en la cual "Maravilla" fue campeón- y se disputará a la distancia de 10 asaltos. Este cruce entre el argentino y el cafetero puede significar un paso más para que el quilmeño se acerque al objetivo de volver a combatir por un título del mundo como en sus mejores épocas. Claro que, todo dependerá de lo que suceda una vez que finalice el combate.

Los tres combates que completan la cartelera del 21 de marzo

Cada vez menos para que se lleve a cabo esta interesante velada boxística en el Luna Park y ya hay tres peleas confirmadas con boxeadores de la promotora de Marcos "Chino" Maidana. El invicto de San Pedro, Laureano Ubiedo Dinamita" Sciuto se medirá ante Héctor Andrés "Maquinita" Sosa a 10 asaltos. Por otro lado, el campeón del mundo juvenil de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, Brian Arregui, enfrentará a Matías Gabriel Galucci en categoría superwelter y Sebastián Castillo hará lo propio ante el debutante Damián Arce en división supermosca.