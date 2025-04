Sorpresa en el boxeo por la picante declaración de Canelo Álvarez para William Scull: "Verás lo que es"

Boxeo: Canelo Álvarez calentó la previa de la pelea contra William Scull

Saúl "Canelo" Álvarez está listo para subirse al ring este sábado 3 de mayo en Arabia Saudita y en la previa del duelo ante William "Indomable" Scull le dejó un fuerte mensaje a su rival. Ya instalado en el país donde se desarrollará el duelo, el púgil mexicano ya histórico para el boxeo habló sobre lo que será para el propio cubano enfrentarlo arriba del cuadrilátero. Claro que, lo hizo con un picante comentario que no pasó para nada desapercibido.

Lo cierto es que el tapatío expondrá sus cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) pero el caribeño también tendrá lo suyo. Scull es dueño del título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), por lo que quien resulte triunfador se quedará con los cuatro. El nacido en Guadalajara lo sabe -porque los tuvo en simultáneo siendo campeón unificado- y le marcó la cancha a su contrincante.

Canelo Álvarez calentó la previa con un picante mensaje para William Scull

"Lo va a sentir el sábado. No quiero decir mucho, pero va a sentir algo diferente. Veremos, sólo verás lo que es enfrentar a un gran peleador el sábado por la noche. Sólo espera un poco" soltó "Canelo" Álvarez en declaraciones para Fight Hub dejando en claro que a William Scull no le será nada fácil ganarle. Por supuesto, el tapatío es el principal candidato a quedarse con la victoria, pero todo dependerá de lo que suceda a lo largo de los 12 asaltos en el The Venue Riyadh Season este sábado 3 de mayo.

Saúl "Canelo" Álvarez vs. William "Indomable" Scull, el próximo sábado 3 de mayo en Arabia Saudita

Cuándo es la pelea entre Canelo y Scull: fecha, hora y cómo verla online en Argentina

El combate entre el mexicano y el invicto cubano que se llevará a cabo en Arabia Saudita comenzará a la medianoche de nuestro país. La transmisión de este importante evento estará a cargo de la plataforma paga DAZN para todo el mundo. Para poder mirar el evento en vivo, los usuarios tendrán que suscribirse de manera mensual por un valor de 10 dólares (unos 12.000 pesos argentinos al valor oficial hoy).

La Inteligencia Artificial anticipó al ganador de Canelo vs. Scull

Saúl "Canelo" Álvarez y William "Indomable" Scull se enfrentarán este sábado 3 de mayo en Arabia Saudita en lo que será uno de los duelos más importantes del año 2025 en materia boxeo. Tal es así que nadie se lo quiere perder y la Inteligencia Artificial ya hizo lo suyo. Mientras los fans y los expertos en el del deporte de los puños analizan lo que puede suceder, la IA anticipó al posible ganador de este combate histórico con una "sorpresa".

"Aunque Scull es un campeón invicto y tiene cualidades que podrían sorprender a Canelo, la experiencia y el historial de Canelo Álvarez lo colocan como el favorito para ganar la pelea. Sin embargo, el boxeo es impredecible, y Scull podría dar la sorpresa si logra imponerse su estilo y aprovechar cualquier oportunidad", anticipó la IA sobre este duelo imperdible que tendrá luga en el The Venue Riyadh de dicha ciudad saudí.​