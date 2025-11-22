"Puma" Martínez vs. Rodríguez: fecha, hora y dónde ver en vivo la pelea de boxeo

El "Puma" Martínez enfrenta a "Bam" Rodríguez este sábado.

Este sábado 22 de noviembre se vivirá una cita histórica para el boxeo argentino: el oriundo de La Boca, Fernando “Puma” Martínez se enfrentará al invicto estadounidense Jesse “Bam” Rodríguez por la unificación de títulos mundiales de peso supermosca. La pelea de boxeo tendrá lugar en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, y será transmitida en vivo por la plataforma de pago DAZN.

Dos grandes del boxeo: Puma vs. Bam

Martínez (34 años) llega a esta batalla con un récord de 18 victorias (9 por nocaut), sin derrotas. Ya demostró solvencia internacional tras defender su título en Japón ante Kazuto Ioka. En tanto, Rodríguez (25 años) suma 22 triunfos, 15 por la vía rápida, y ostenta los cinturones de la ation (OMB) además de la revista The Ring, todos en la categoría supermosca.

El combate estará en juego de los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la OMB y la CMB, lo que lo convierte en una de las oportunidades más grandes de la división supermosca en los últimos años. La hora de inicio está fijada para las 16:00 hora de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La velada se llevará a cabo el sábado, con la pelea central ubicada en el marco de la cartelera encabezada por la velada “The Ring IV”.

Fernando "Puma" Martínez busca la consagración mundial en la categoría supermosca.

¿El Puma tiene altas probabilidades de ganar?

La expectativa es mayúscula: el Puma representa para el boxeo argentino una chance de consagración frente a una figura emergente del pugilismo mundial. En su estilo, Martínez aplica presión constante y ritmo ofensivo intenso. Por su parte, Rodríguez mezcla técnica de zurdo, golpes cruzados y buen contragolpe, además de contar con la preparación del entrenador de alto calibre Robert García.

La elección de Riad como sede aporta un escenario neutral y de gran escala, y la transmisión exclusiva por DAZN promete una cobertura internacional de primer nivel, aunque con el posible hándicap del acceso para algunos espectadores locales. En definitiva, se trata de una oportunidad de oro para Martínez y una prueba de fuego para Rodríguez: el ganador se convertirá en campeón unificado de la categoría y dará un paso decisivo hacia la “indiscutibilidad” del título supermosca.

Para los seguidores argentinos, será una noche para seguir con atención desde las 16 h, conectar la transmisión y acompañar a “el Puma” en su búsqueda de gloria. La batalla está planteada: juventud contra experiencia, técnica contra empuje, y tres cinturones en juego. La industria del boxeo mundial pondrá el foco en esa pelea que podría marcar un antes y un después en la carrera de ambos.