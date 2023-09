Preocupación en el boxeo: la dura denuncia que enfrenta Tyson Fury

Tyson Fury recibió una fuerte acusación a semanas de su pelea frente al referente camerunés de UFC, Francis Ngannou, que tendrá lugar en Arabia Saudita el próximo 28 de octubre.

Tyson Fury es un boxeador británico campeón del mundo de la categoría pesado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que tiene en vista su cruce ante el luchador de UFC, Francis Ngannou. Este duelo tendrá lugar el próximo sábado 28 de octubre en Arabia Saudita y el inglés recibió una dura denuncia que generó preocupación en el mundo del boxeo. Teniendo en cuenta este compromiso que tendrá por delante, los dichos contra él no pasaron desapercibidos.

Quien culpó al "Rey de los Gitanos" fue nada más y nada menos que el propio Ngannou e hizo referencia a los guantes que habitualmente usa en sus combates. No es la primera vez que Fury recibe alguna crítica por dicha cuestión, por la que al parecer saca ventaja cuando se sube al ring. En la previa de esta pelea, el camerunés no se guardó nada y atacó al púgil nacido en Lancashire, Reino Unido.

"Escuché muchas quejas de sus guantes. Creo que hace trampa. Puede que no sea verdad, pero tenemos que comprobarlo. No tenemos nada que perder con una doble verificación, porque más de una vez la gente y sus oponentes hablan de sus guantes", sostuvo el luchador de UFC en diálogo con JRE MMA Show del exdeportista y actual humorista, Joe Rogan. Con esto, recordó las palabras de Deontay Wilder, uno de los últimos rivales del inglés que también lo acusó.

Por otro lado, el camerunés dejó en claro lo que harán con su equipo una vez que estén a pocas horas del duelo: "Derek Chisora se quejó de eso y estamos hablando con la comisión del Reino Unido. Llegaremos y pediremos que revisen cada guante. Si quiere que peleemos sin guantes, con los nudillos, lo hacemos. Pero no me des de 10 onzas y uses otros de 6 u 8 porque no tienen protección".

Tyson Fury se la pudrió a Cristiano Ronaldo con un picante desafío

Tyson Fury se prepara para lo que será su próximo compromiso arriba del cuadrilátero, pero antes cruzó a Cristiano Ronaldo con un picante comentario. Es que el próximo 28 de octubre en Arabia Saudita, el británico se medirá ante el camerunés Francis Ngannou en un duelo que quedará para la historia teniendo en cuenta que el africano es referente de UFC y poco tiene que ver con el boxeo. Claro que, las palabras del campeón del mundo no pasaron para nada desapercibidas ni en el fútbol ni en el deporte de los puños.

"En Arabia Saudita pagan mucho dinero y todo lo involucrado es grande. Creo que acabo de cerrar con ellos el mayor acuerdo de la historia del boxeo. No me gusta hablar de cifras, pero la bolsa es jodidamente grande como todos los contratos futbolísticos, como los de Ronaldo o Neymar. Pero este caso hará estallar todo. Es grande, grande, grande", expresó Tyson Fury en diálogo con el medio The Sun con respecto a lo que cobrará por el combate que hará el próximo 28 de octubre contra el luchador africano.

Tyson Fury se la pudrió a Usyk y palpitó un posible cruce

En diálogo con Sky Sports, el "Rey de los Gitanos" cruzó al púgil nacido en Ucrania con varios comentarios filosos. Fury se refirió al último duelo de su ¿futuro? rival arriba del cuadrilátero contra Dubois (a quien venció por la vía rápida en el noveno asalto) y aseguró que Usyk "renunció con un golpe al cuerpo y se sacudió por el suelo como un pequeño durante cinco minutos". Con esto, el británico mencionó la caída del ucraniano que el árbitro no sancionó durante el combate y que pudo ser determinante.