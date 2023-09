Boxeo: Tyson Fury se la pudrió a Cristiano Ronaldo con un picante desafío

En la previa de su cruce contra Francis Ngannou en Arabia Saudita, Tyson Fury picanteó a Cristiano Ronaldo por el dinero que cobrará por la mencionada pelea del próximo 28 de octubre.

Tyson Fury se prepara para lo que será su próximo compromiso arriba del cuadrilátero, pero antes cruzó a Cristiano Ronaldo con un picante comentario. Es que el próximo 28 de octubre en Arabia Saudita, el británico se medirá ante el camerunés Francis Ngannou en un duelo que quedará para la historia teniendo en cuenta que el africano es referente de UFC y poco tiene que ver con el boxeo. Claro que, las palabras del campeón del mundo no pasaron para nada desapercibidas ni en el fútbol ni en el deporte de los puños.

CR7 es sin dudas el deportista que encabeza la lista Forbes de los mejores pagos en el planeta, pero Fury tiene en mente ese objetivo. Al margen de que el atacante luso pasa por un buen momento en el Al Nassr, todo indica que el inglés está muy cerca de batir su récord cuando se suba al ring para enfrentar a Ngannou. Ante esta posibilidad, fue el propio monarca pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) quien anticipó que irá por lo que tiene Cristiano.

"En Arabia Saudita pagan mucho dinero y todo lo involucrado es grande. Creo que acabo de cerrar con ellos el mayor acuerdo de la historia del boxeo. No me gusta hablar de cifras, pero la bolsa es jodidamente grande como todos los contratos futbolísticos, como los de Ronaldo o Neymar. Pero este caso hará estallar todo. Es grande, grande, grande", expresó Tyson Fury en diálogo con el medio The Sun con respecto a lo que cobrará por el combate que hará el próximo 28 de octubre contra el luchador africano.

Además, el británico dejó en claro que sueña con desplazar a CR7 de la punta en la lista Forbes, "lo que probablemente haga este año o en 2024", según aseguró. Por su parte, el delantero del Al Nassr tiene un vínculo por 215 millones de dólares por año y se posiciona como el mejor pago del mundo. Claro que, esta decisión lo alejaría de lo que muchos fanáticos del boxeo quieren ver, que es su pelea ante Oleksandr Usyk por la unificación de los títulos de los pesados.

El anuncio de Tyson Fury vs. Francis Ngannou

El peleador que chocará fuerzas con el inglés será nada más y nada menos que el camerunés Francis Ngannou, una de los mejores en la mencionada disciplina que poco tiene que ver con en el boxeo. Sin embargo, como otros colegas suyos, se animará a un nuevo desafío. Por supuesto, el africano sabe no lo hará ante cualquiera, sino que tendrá enfrente al invicto oriundo del Reino Unido que posee el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y que dejó en claro que no se achicará.

El luchador es uno de los más destacados dentro de las Artes Marciales Mixtas y anticipó que su deseo luego de ser campeón indiscutido en la disciplina es medirse con Fury. Si bien sabe que tendrá a un boxeador de mucha experiencia enfrente, también es consciente de que tiene muy buena y peligrosa pegada. Esto puede ser un factor determinante para lo que suceda arriba del entarimado a lo largo de los asaltos.