Se confirmó el insólito rival de Tyson Fury para su próxima pelea en Arabia Saudita

Tyson Fury tendrá a un rival insólito en su próxima pelea en Arabia Saudita y no será un boxeador profesional.

Tyson Fury tiene rival confirmado para la próxima pelea que disputará en Arabia Saudita y no será un boxeador profesional. Como es habitual en varios púgiles que dejaron la actividad arriba del ring, el británico -no retirado- aprovechará la ocasión para medirse ante un gran referente de UFC de 36 años que tiene la esperanza de ganarle al campeón mundial de los pesados el 28 de octubre. Todo se definirá cuando suene la campana, ya que será un combate oficial y no una exhibición.

El peleador que chocará fuerzas con el inglés será nada más y nada menos que el camerunés Francis Ngannou, una de los mejores en la mencionada disciplina que poco tiene que ver con en el boxeo. Sin embargo, como otros colegas suyos, se animará a un nuevo desafío. Por supuesto, el africano sabe no lo hará ante cualquiera, sino que tendrá enfrente al invicto oriundo del Reino Unido que posee el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y que dejó en claro que no se achicará.

El luchador es uno de los más destacados dentro de las Artes Marciales Mixtas y anticipó que su deseo luego de ser campeón indiscutido en la disciplina es medirse con Fury. Si bien sabe que tendrá a un boxeador de mucha experiencia enfrente, también es consciente de que tiene muy buena y peligrosa pegada. Esto puede ser un factor determinante para lo que suceda arriba del entarimado a lo largo de los asaltos.

Por otro lado, en el anuncio publicado en sus redes sociales, el británico dejó en claro lo que piensa: "Tan pronto suene la campana serán bombas. Se supone que este tipo es el golpeador más duro del mundo, pero veamos cómo reaccionará cuando sea golpeado por Big GK -Gipsy King-. Tengo muchas ganas de mostrarle al mundo que soy el mejor de mi generación en una batalla épica contra un maestro de su oficio. No hay nadie más duro que yo y lo verán el 28 de octubre. ¡Va a ser una pelea para la eternidad!".

La otra faceta de Tyson Fury arriba del ring después de ganar una pelea

Si algo llama la atención con Tyson Fury, al margen de lo boxístico, es una de las facetas en la que se destaca arriba del cuadrilátero. Si bien el repertorio no es muy amplio, el boxeador británico canta canciones en las que predomina el amor y la pasión cada vez que consigue un triunfo. Una de sus mayores inspiraciones es sin dudas su esposa Paris, a quien le cantó arriba del ring en varias ocasiones.

Don McLean inmortalizó en 1971 el tema "American Pie" y fue uno de los elegidos por Fury para cantar en el cuadrilátero mirando a los ojos a su pareja. Además, en uno de los combates ante Wilder -y en otras ocasiones a lo largo de su carrera-, el púgil inglés interpretó "I don't wanna miss a thing" de Aerosmith y cautivó a miles de espectadores que lo disfrutaron.