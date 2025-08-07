Boxeo argentino: el cara a cara de Mirco Cuello con Ríos en Libia antes de pelear por título mundial

Mirco Cuello en Libia: el cara a cara con Ríos antes de pelear por título mundial

Mirco Cuello dio el gran paso previo a la pelea que tendrá este viernes 8 de agosto y puede darle un gran giro a su ya prometedora carrera en el boxeo. El nacido en Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, tuvo este jueves el pesaje correspondiente junto al mexicano Sergio Ríos y se dio un picante cara a cara entre ambos. El púgil entrenado por el excampeón del mundo Mariano Carrera irá por el título mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y tiene serias chances de que el árbitro levante su mano tras el último asalto -o antes del límite-.

El invicto de 15 triunfos al hilo de los cuales 12 fueron por KO lo colocan como el principal favorito contra un rival que cuenta con más victorias (19) pero con un menor porcentaje de nocauts (7) y duelos ganados ante contrincantes de récords negativos. Esto no es un detalle menor, ya que aumenta las posibilidades del argentino arriba del cuadrilátero teniendo en cuenta que superó escollos por demás complicados en su recorrido como profesional y hasta tiene historia en Juegos Olímpicos. Por supuesto, todo se verá cuando estén arriba del ring como ya pasaron por la balanza y se sacaron chispas.

Mirco Cuello y Sergio Ríos, en peso para la pelea de este viernes 8 de agosto en Libia por título del mundo

Este jueves se desarrolló el pesaje correspondiente a la pelea y ambos protagonistas pesaron 57,150kg. De esta manera, se enfrentarán por el título mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el ganador tendrá la oportunidad de medirse contra el británico Nick Ball por el cinturón regular de la mencionada categoría. Este último tendrá acción el próximo 16 de agosto ante el invicto australiano Sam Goodman en Arabia Saudita y aguarda por la oportunidad de combatir contra el japonés Naoya Inoue, de quien espera que suba de división para defender su corona contra él.

Con respecto a Cuello, es una de las principales figuras del boxeo argentino y está ante la gran chance de ser el nuevo campeón mundial de nuestro país junto a Fernando "Puma" Martínez. El santafesino atraviesa un momento prometedor en su carrera en la que ya cosechó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y peleó en Tokio 2021. A su vez, fue monarca sudamericano e internacional de la AMB y ahora tendrá un desafío aún mayor que puede marcar un antes y un después tanto para el boxeo argentino como también para él.

Mirco Cuello vs. Sergio Ríos, este viernes 8 de agosto por título del mundo en Libia

Cuándo es el combate entre Mirco Cuello y el mexicano Sergio Ríos en Libia por título del mundo: hora, TV y cómo ver la pelea online

El duelo que se desarrollará en el Estadio Martyrs of Benina pondrá en juego el título mundial interino peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo y marcará un momento histórico para el boxeo argentino. La pelea será transmitida por TyC Sports a partir de las 17 horas y en la plataforma TyC Sports Play desde las 15. A su vez, se presentará el rionegrino Cristian Luis, quien pesó 90,550kg vs. Mike Pérez (88,700kg) por el título intercontinental crucero de la AMB y el catamarqueño Josué Aguero (58,950kg) contra el mexicano Diego Alemán (58,500kg) por el Gold superpluma de la mencionada entidad.