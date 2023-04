Mike Tyson reveló el calvario que vive años después de su retiro del boxeo: "Tengo miedo"

Mike Tyson contó el mal momento que vive años después de su retiro del boxeo profesional y reveló su peor miedo en la vida.

Mike Tyson reveló el calvario que vive años después de su retiro del boxeo a nivel profesional. El excampeón del mundo de los pesados habló en su podcast -Hotboxin'- y dio detalles de su peor miedo en la vida en un diálogo que mantuvo con Ryan García. Este último se prepara para su compromiso del próximo 22 de abril en el T-Mobile Arena de Las Vegas ante Gervonta Davis y antes dialogó con la leyenda estadounidense.

"Iron Mike" colgó los guantes en 2005 y, a pesar de que regresó en una exhibición contra Roy Jones Jr., sigue muy ligado a la mencionada actividad y no deja su fanatismo de lado. Es por eso que, desde su espacio da lugar a momentos referidos a su historia y al presente del deporte de los puños. Por esta razón, y con motivo de la presentación del "King" García en una pelea importantísima para su carrera, Tyson aprovechó la ocasión para contar algo inédito.

"Me sentí morir. He pesado 400 libras (unos 180 kilos). Tuve familiares que murieron por obesidad y cosas así. Tengo miedo de esas cosas, dejé de comer porque vi las cosas por las que pasó mi familia. No es la primera vez que el excampeón mundial expresa esto último en su espacio, ya que lo hizo pocos meses antes.

En agosto del 2022, una imagen suya en silla de ruedas y con un bastón en un aeropuerto recorrió el mundo y poco después aclaró: "La falsa sensación de seguridad. Crees que eres invencible cuando tienes mucho dinero, lo cual no es cierto. Eso no significa que puedas contraer una enfermedad. ¿No te puede atropellar un auto? ¿No puedes saltar de un puente? No sé. ¿Eso es seguridad? ¿Puede el dinero asegurarte de eso?".

Tyson le mordió la oreja a Hasbulla como lo hizo con Evander Holyfield

Mike Tyson le mordió la oreja a Hasbulla Magomedov y el video del momento se viralizó en las redes sociales. Tal como sucedió en el recordado combate ante Evander Holyfield que quedó en la historia por la acción del polémico boxeador, esta vez lo hizo de nuevo pero con la celebridad rusa. Claro que, fue todo parte de un "juego" entre ambos luego de que el reconocido influencer lance algunos golpes con guantes de boxeo a la cara de "Iron Mike".

El sábado 28 de junio de 1997 se disputaban el título mundial pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que en ese momento estaba en poder del propio Holyfield. Aquel recordado duelo que tuvo lugar en el MGM Grand de Las Vegas, Estados Unidos, no pasó del tercer asalto por la famosa mordida. Varios años después, Tyson utilizó otra vez su "maniobra" con el joven que tiene millones de fanáticos por todo el mundo.