Llega la pelea más esperada del boxeo tras Canelo Álvarez vs. Charlo

La pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo pasó a la historia con la victoria del mexicano y asoma otro combate que el mundo del boxeo espera con ansias. Mientras el nacido en Guadalajara le ganaba al estadounidense en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en otra parte del mundo se firmó el acuerdo para que otros dos púgiles se vean la cara arriba del ring para protagonizar un duelo soñado. Con sede confirmada, sólo resta la fecha para un cruce que no será uno más en el deporte de los puños.

Tyson Fury y Oleksandr Usyk son actualmente los máximos exponentes de los pesados, por lo que varias veces surgió la posibilidad de que se enfrenten. Si bien los dos hablaron de esta chance, nunca hasta el momento se dio el paso para que lleguen a un acuerdo y mantenían en vilo al pugilismo. Sin embargo, el británico y el ucraniano sí se medirán sobre el cuadrilátero en los próximos meses para deleite de todos los que sueñan con verlos pelear.

Este histórico cruce tendrá lugar en Arabia Saudita entre fines del 2023 e inicios del 2024. Si bien todo indica que se desarrollará en enero, a la par crecieron las especulaciones de que se adelante a diciembre de este año, más precisamente para el sábado 23. La particularidad que tendrá este combate es que el ganador se quedará con todos los cinturones de los pesados. Fury es dueño del cetro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Usyk es campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y los dos expondrán sus coronas en este duelo.

Cabe destacar que Tyson Fury primero enfrentará al camerunés Francis Ngannou el 28 de octubre en una pelea que no pasará para nada desapercibida. Una vez que se lleve a cabo, el "Rey de los Gitanos" se enfocará en Usyk y este enfrentamiento que ya tiene la firma de ambos. Las cuatro empresas involucradas en este evento (Queensberry Promotions, Top Rank, K2 y Usyk17 Promotions) llegaron a un acuerdo y el Kingdom Arena de Riad abrirá sus puertas para que los exponentes de la máxima división del boxeo protagonicen una batalla espectacular.

Como sucedió en otras categorías con el paso de los años, los pesados también esperan por la unificación de todos los títulos, lo cual no sucede desde 1999. Si bien en ese momento no estaba en juego el de la OMB -sí el de la Organización Internacional de Boxeo (IBO)-, Lennox Lewis fue el último campeón de cuatro fajas mundialistas venciendo nada más y nada menos que a Evander Holyfield. Ahora, con la inclusión de la Organización Mundial de Boxeo, Fury y Usyk irán por todo. "Es la pelea más grande que se podría hacer. No tengo dudas de que será el mayor acontecimiento boxístico del siglo", expresó Frank Warren, directivo de Queensberry Promotions, mientras que Bob Arum (Top Rank) elogió a ambos boxeadores por su nivel como figuras del deporte de los puños.

Tyson Fury se la pudrió a Usyk y palpitó el posible cruce

No hay dudas que los fanáticos del boxeo esperan un combate espectacular entre los europeos, que finalmente se decidieron por hacer la pelea. Los dos son grandes protagonistas cada vez que se suben al ring, por lo que será un cruce por demás taquillero. Ahora fue Fury quien encendió la mecha y se la pudrió a Usyk tratándolo de cobarde luego de su contundente victoria del pasado 26 de agosto en Polonia.

"Pensé que Usyk era un guerrero, un verdadero peleador. Claramente no lo es y sólo es un poco cobarde. Si renuncias una vez, siempre renunciarás de nuevo, eres un peleador o no lo eres". Si bien no hubo respuesta del campeón mundial AMB, OMB, FIB e IBO, sí se espera que alguna vez se vean las caras en el ring y se enfrenten para disfrute del público de boxeo.