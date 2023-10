Boxeo: Canelo fue demasiado para Charlo y lo destrozó en Las Vegas

Saúl "Canelo" Álvarez venció por puntos en fallo unánime a Jermell Charlo y con total comodidad en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Si bien el estadounidense se perfilaba como candidato para adjudicarse el combate, el mexicano fue demasiado para él y lo venció tras superarlo en todos los rounds que disputaron. La diferencia en las dos categorías que subió "Iron Man" se notaron en cada momento y el tapatío no sufrió sobresaltos.

De esta manera, el nacido en Guadalajara retuvo sus títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Desde la primera vuelta se vio a un "Canelo" muy activo que ganó el centro del ring y acorraló a su rival sin darle respiro. Tal es así que la caída del local llegó en el séptimo y reflejó todo lo que sucedió en los asaltos previos.

La velocidad no le alcanzó al dueño de casa para doblegar al mexicano, más allá de que tuvo algunos momentos buenos durante la pelea. Álvarez atacó en varias ocasiones a la zona blanda, sus golpes fueron efectivos e hicieron mella en Charlo que perdió potencia con el paso del combate. Muy lejos de ser el que noqueó a Brian Castaño en mayo del 2022, el oriundo de Texas sufrió más de la cuenta contra un "Canelo" agresivo y contundente.

Con esta victoria contundente (119-108; 118-109; 118-109), Álvarez llegó a su éxito n°60 (39 por KO), 2 derrotas y la misma cantidad de empates. Esta estadística lo coloca como uno de los mejores boxeadores de la actualidad. Su nivel arriba del cuadrilátero con el paso de los años creció y realizó varios combates que quedaron en la memoria de los fanáticos del deporte de los puños, tales como la trilogía contra Gennady Golovkin o el cruce con Floyd Mayweather.

Canelo rompió el silencio y dijo lo que todos piensan del boxeo en México

Saúl "Canelo" Álvarez es un boxeador mexicano campeón del mundo en la categoría supermediano que este sábado 30 de septiembre se midió ante Jermell Charlo y expuso todos sus títulos mundiales. En la previa de dicho combate, el nacido en Guadalajara habló sobre el boxeo en su país, lo comparó con el fútbol y dijo lo que todos piensan. Claro que, más de un fanático quedó atónito por sus dichos teniendo en cuenta las leyendas que salieron de tierras aztecas.

"El boxeo no tiene el mismo apoyo ni mucho menos. La afición del fútbol es mucho más grande, es el deporte más apoyado y con más hinchas mexicanos fuera de mí, que soy un punto y aparte. Tuve más rating que un partido de fútbol", sostuvo Álvarez y marcó la diferencia entre ambos deportes en México mostrando una clara superioridad del que no practica. Igualmente, está claro que el tapatío no deja de ser un referente para el pueblo azteca por sus logros a lo largo de su carrera que los puso a la altura de Julio César Chávez o Juan Manuel Márquez, entre otros.

Qué cinturón recibió Saúl "Canelo" Álvarez por ganarle a Jermell Charlo

El cinturón con el que se quedó el campeón fue confeccionado durante dos meses en Puebla por las artesanas Angélica Moreno y Matilde Juárez. El mencionado cetro tiene ciertos detalles elaborados a mano y característicos de la región como la catedral de la ciudad pintada en uno de los costados, la fecha de la pelea y las banderas de todos los países del mundo rodeándolo. Además tiene un peso de 4kg y, por supuesto, tiene las siglas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).