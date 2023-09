Canelo rompió el silencio y dijo lo que todos piensan del boxeo en México: "No tiene"

Saúl "Canelo" Álvarez habló en la previa de su pelea contra Jermell Charlo del próximo 30 de septiembre y se refirió a lo que significa el boxeo en México a diferencia del fútbol.

Saúl "Canelo" Álvarez es un boxeador mexicano campeón del mundo en la categoría supermediano que el próximo sábado 30 de septiembre se medirá ante Jermell Charlo y expondrá todos sus títulos. En la previa de dicho combate, el nacido en Guadalajara habló sobre el boxeo en su país, lo comparó con el fútbol y dijo lo que todos piensan. Claro que, más de un fanático quedó atónito por sus dichos teniendo en cuenta las leyendas que salieron de tierras aztecas.

El T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, será el escenario donde el tapatío se suba nuevamente a un cuadrilátero para demostrar su potencial ante un difícil rival. Como siempre, contará con su gente y no tanto con el público local, ya que se medirá precisamente ante un estadounidense. Sin embargo, "Canelo" se mostró confiado de sí mismo para este complicado compromiso, aunque sabe que su deporte no tiene la misma consideración que el fútbol.

"El boxeo no tiene el mismo apoyo ni mucho menos. La afición del fútbol es mucho más grande, es el deporte más apoyado y con más hinchas mexicanos fuera de mí, que soy un punto y aparte. Tuve más rating que un partido de fútbol", sostuvo Álvarez y marcó la diferencia entre ambos deportes en México mostrando una clara superioridad del que no practica. Igualmente, está claro que el tapatío no deja de ser un referente para el pueblo azteca por sus logros a lo largo de su carrera que los puso a la altura de Julio César Chávez o Juan Manuel Márquez, entre otros.

Al margen de esto, "Canelo" dejó en claro que se siente como una personalidad importante en el deporte de los puños y aseguró que "lleva la bandera del boxeo, el cual es la gloria más grande del país". Por último, sobre el combate ante Charlo del 30 de septiembre en Las Vegas, el oriundo de Guadalajara agregó: "Va a estar más rápido que yo o a lo mejor no, no sabemos. Es un peleador grande que sabe usar su distancia y es fuerte. Es un buen boxeador y me estoy preparando para enfrentarlo. Por algo es indiscutido en su peso".

Cuándo es la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo y cómo verla online

La transmisión del combate por los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división supermediano estará a cargo de ESPN KnockOut y comenzará en nuestro país durante la noche del sábado 30 de septiembre y la madrugada del domingo (cerca de las 00:30, hora argentina).

Quién es Jermell Charlo: el próximo rival de Saúl "Canelo" Álvarez que venció a Brian Castaño

La última presentación de Jermell Charlo arriba del entarimado fue el 14 de mayo del 2022 ante Brian Castaño y lo venció por la vía rápida en el décimo asalto. En aquella ocasión, el gemelo retuvo sus títulos mundiales mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero además consiguió el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que poseía el "Boxi".

Con respecto a su récord, "Iron Man" acumula un total de 35 victorias, un empate y una derrota. En cuanto a los éxitos, cabe destacar que 19 fueron por KO. Sin dudas, el estadounidense de 33 años está ante una de las grandes peleas de su vida por la magnitud del boxeador que tendrá enfrente. Al margen de que Saúl "Canelo" Álvarez todavía tiene la espina de su derrota Dmitrii Bivol en mayo del año pasado, enfiló dos victorias de manera consecutiva -una ante Gennady Golovkin- y se perfila como el principal candidato a ser el ganador de este cruce.