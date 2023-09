La vida después del adiós al boxeo: el "Cotón" Reveco, una leyenda de los guantes

El excampeón del mundo, Juan Carlos "Cotón" Reveco, se despidió del boxeo tras su última derrota en agosto del 2022 y continúa ligado al deporte de los puños. Conocé de qué vive el expúgil mendocino.

Juan Carlos Reveco es uno de los boxeadores argentinos que llegó a lo máximo a lo largo de su carrera y que se retiró de la actividad luego de un extenso recorrido. Como a muchos de sus colegas, le es imposible desligarse del deporte de los puños en el que se formó, creció y logró tantos galardones, por lo que no se despidió del todo. Si bien "colgó los guantes" en 2022 tras la derrota con el púgil boliviano Miguel Ángel Canido, el "Cotón" todavía sigue muy de cerca lo que sucede tanto abajo como arriba del ring en su Mendoza natal y en el resto del país.

No hay dudas que el nacido en Malargüe quedó en la historia grande del boxeo argentino con sus combates a nivel local, las defensas de sus títulos, el protagonismo en el cuadrilátero y su estilo. Hoy es un importante referente en su provincia y, desde la enseñanza de la disciplina marca el camino a otros jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. En diálogo con El Destape, el mendocino recordó su etapa como amateur en la Selección Argentina, sus peleas que quedaron en la historia, su trabajo actual y sus objetivos a futuro.

El debut del Reveco en el boxeo profesional se dio el 23 de abril de 2004 en un recinto que lleva el nombre de otra leyenda del deporte de los puños. El Estadio Pascual Pérez, de la ciudad de Mendoza, fue el lugar donde aquel púgil promesa se presentó contra Ernesto Daniel Maldonado y lo venció por la vía rápida en el tercer asalto. De ahí en más, todo fueron éxitos hasta la primera chance de pelear por un título del mundo. Un 22 de junio de 2007 en Las Heras se midió ante el tailandés Taned Jitkawee, quien hasta ese momento estaba invicto. El "Cotón" no sólo terminó con su racha, sino también se adjudicó el cinturón minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Luego de la primera defensa lo perdió en Francia y todo volvió a empezar. "Tengo muchos recuerdos bonitos. Pasarlo fue maravilloso", aseguró el exboxeador que además tuvo una excelente carrera amateur en la que compartió momentos con Marcos "Chino" Maidana y Lucas Matthysse, entre otros.

Los triunfos continuaron y en 2009 viajó al exterior por segunda vez para pelear contra Francisco "Chiquita" Rosas. El mendocino lo venció por puntos en decisión dividida y se quedó con el cetro interino de la misma categoría por la mencionada AMB. Dicho cinturón lo retuvo hasta 2011 cuando pasó a la división mosca para primero quedarse con el interino y luego dar un tremendo batacazo en Japón. La victoria contra el nipón Masayuki Kuroda en el Todoroki Arena fue de los mejores duelos de su carrera y ganó el título que defendió hasta 2015 cuando lo perdió contra Kazuto Ioka en dicho país de Asia: "La de Kuroda fue la pelea que más disfruté. Todas se disfrutan, pero esa fue la más importante de todas", sostuvo. Luego de regresar al país, ser campeón latino y sudamericano, Reveco tuvo una chance más de ser campeón del mundo en 2018 cuando enfrentó a Donnie Nietes y perdió por KO en el séptimo asalto. Luego de tres años de inactividad volvió en 2021 y cerró su carrera con tres duelos más en los que acumuló dos triunfos y una derrota.

Juan Carlos Reveco contra Masayuki Kuroda en Japón

El presente de Juan Carlos "Cotón" Reveco, todavía ligado al boxeo

El 26 de agosto del 2022, Reveco combatió ante Miguel Ángel Canido en el Polideportivo Vicente Polimeni y cayó por KO técnico en el tercer round, siendo el punto final de su carrera en el boxeo: "Después de esa pelea estuve a punto de volver, pero dije que no. Fue mi retiro definitivo, ya está. Decidí colgar los guantes", soltó el "Cotón" con respecto a una decisión que cambió su vida. Hoy está muy cerca del deporte de los puños y continúa con su vida en el lugar donde disfrutó tanto de formarse: "Lo que hago ahora es dar clases. Estoy de lunes a viernes en un club privado en Mendoza. Lo disfruto muchísimo, no hacemos boxeo competitivo por ahora, pero sí recreativo. Me gusta mucho la docencia y el gimnasio está lleno de chicos. Es lindo estar ligado al boxeo, no olvidarse y que no te olviden".

Con respecto al mensaje que les deja a quienes sueñan con seguir sus pasos, el mendocino no tuvo filtro al contarlo en la entrevista con El Destape: "Lo clave, lo fundamental, es entrenar. Hay que cuidarse, ser responsable y estar totalmente decidido en lo que uno quiere hacer. Hay que romperse el alma entrenando, porque nada es imposible". Nada lo fue para él, que hizo historia en Japón y en cada recinto en el que se presentó dejó su huella para convertirse en otra de las leyendas del boxeo argentino con 41 victorias (20 por KO) y 5 derrotas.

El boxeo actual y su posible regreso al ring

Mendoza es cuna de campeones del mundo (Pascual Pérez, Hugo Corro, Nicolino Locche, Yésica Marcos, Pablo Chacón, el propio Reveco y Jonathan Barros), Reveco lo tiene bien en claro y sueña con que la racha se mantenga con el paso de los años. Por este motivo, sigue muy de cerca todo lo que pasa tanto en su provincia como a nivel nacional. "Decayó bastante el boxeo en la provincia. Hace poco Kevin Muñoz tuvo una chance mundialista, no le fue bien, pero Pablo tiene un muy buen semillero de boxeadores. Ojalá que nos de a otro campeón del mundo. Hoy el más importante es Fernando 'Puma' Martínez que lo seguí desde siempre y siempre me gustó su estilo". Hoy, el "Cotón" está lejos de subirse al ring de nuevo para boxear de manera profesional, pero no descarta esa chance. "Me gustaría volver para una exhibición si se da, como hice con Jony (Barros) a principio de año. O aunque sea algún guanteo".