Jermell Charlo, el rival más difícil para el momento de Canelo Álvarez: su carrera, presente y potencial

Jermell Charlo se enfrentará a Saúl "Canelo" Álvarez este sábado 30 de septiembre. Todo lo que hay que saber de la carrera del estadounidense que buscará los títulos que posee el mexicano campeón del mundo de la categoría supermediano.

Es claro que no todos los rivales que Saúl "Canelo" Álvarez tuvo a lo largo de su carrera fueron accesibles. Floyd Mayweather y Dmitrii Bivol lo vencieron, Gennady Golovkin estuvo muy cerca tanto en la primera como en la segunda pelea de la trilogía, pero el tapatío no sufrió mayores sobresaltos en sus 63 presentaciones. Con 59 victorias (39 por KO), dos derrotas y la misma cantidad de empates, el oriundo de Guadalajara lleva un recorrido plagado de éxitos. Sin embargo, esta vez tendrá enfrente a un contrincante de los más complicados y que tiene serias chances de quedarse con el triunfo y sus títulos.

Este sábado 30 de septiembre, el T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario en el que miles de almas presenciarán un duelo por demás histórico. "Canelo" es dueño de los títulos de la categoría supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB); y Jermell Charlo irá en busca de ellos. Con el antecedente de una tremendo combate contra Brian Castaño, el gemelo nacido en Louisiana se perfila para ganar, pero no para dar un batacazo porque ya demostró de qué está hecho.

Si bien es una de las figuras actuales del deporte de los puños, la historia de Jermell Charlo no comenzó con los guantes, sino que primero probó con otros deportes. Al margen de que su padre Kevin lo motivó para subirse al ring tal como lo hizo él, los primeros pasos de "Iron Man" fueron en el fútbol y el básquet como su hermano Jermall. Sin embargo, ambos jóvenes púgiles cambiaron de rumbo para dedicarse de lleno al boxeo. Los dos llegaron a lo más alto en sus respectivas carreras, pero quien enfrentará a "Canelo" en Las Vegas cumplió aún más metas y va por una más.

Luego de vencer a Brian Castaño en mayo del 2022, Charlo llegó a su triunfo n°35 en 37 combates, de los cuales empató uno y perdió otro. Sólo 19 de sus éxitos fueron por la vía del KO y uno de los más importantes fue justamente contra el argentino nacido en La Matanza ya que unificó los cinturones CMB, AMB, OMB y FIB de la división superwelter. Fue la última vez que tuvo acción en el cuadrilátero antes de lo que será su cruce contra el mexicano, en el que se prepara con todo para dar pelea y hasta que el árbitro le levante la mano tras el anuncio del resultado.

¿Por qué Charlo le puede ganar a Canelo?

Al margen de que el boxeo es un deporte de apreciación, es claro que Jermell Charlo no es un rival más en la carrera de Saúl "Canelo" Álvarez. Salvo en su única derrota y, por momentos, en el primer duelo contra Castaño, "Iron Man" no pasó sobresaltos notorios que el mexicano tenga la chance de aprovechar para ganarle en Las Vegas. Uno de los pocos detalles que tiene en "su contra" es el cambio de categoría, ya que combatirá en la que reina el boxeador mexicano desde hace tiempo. El tapatío, por su parte, no la pasó bien contra Bivol -en su última caída-, tampoco con el "Boxi" y mucho menos contra "GGG", más allá de que lo venció. Sin embargo, su experiencia arriba del cuadrilátero, la cantidad de combates tremendos que afrontó y todo lo que logró son varios puntos a favor por los que el de Guadalajara no se achica.

La carrera de Jermell Charlo

Antes de pasar al profesionalismo, "Iron Man" acumuló un total de 56 victorias, 8 derrotas y hasta una medalla de bronce en un Juego Olímpico de la Juventud (2005), lo cual lo formó para todo lo que vino después. Su nivel despertó la atención de muchos como es el caso de Floyd Mayweather, quien en el algún momento lo apadrinó con su promotora. En diciembre del 2007 dio el primer golpe como profesional tras vencer por puntos a Corey Sommerville y de ahí en adelante no paró hasta ser campeón del mundo. El 21 de mayo del 2016 fue su gran noche -y la de su hermano- en Las Vegas ya que cumplió el sueño de cualquier boxeador. Su victoria contra John Jackson significó la obtención del cetro superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el cual defendió en tres oportunidades hasta 2018 cuando lo perdió en manos de Tony Harrison.

En diciembre del 2019 tuvo su revancha contra el mismo rival, recuperó el título ganando por KO y meses más tarde se adjudicó los de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). En 2021 llegó el primer duelo contra Castaño -empate polémico- y en mayo del 2022 se impuso de manera contundente contra el argentino por la vía rápida en el décimo round, resultado con el que sumó la faja de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Cuándo es la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo y cómo verla online

La transmisión del combate por los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división supermediano estará a cargo de ESPN KnockOut y comenzará en nuestro país durante la noche del sábado 30 de septiembre y la madrugada del domingo (cerca de las 00.30 de Argentina).