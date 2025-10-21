Dolor en el boxeo mundial: una promesa de 17 años murió tras un violento sparring

Dolor en el boxeo mundial por la trágica muerte de una promesa de 17 años

Una nueva mala noticia golpea fuerte al mundo del boxeo y tiene que ver con la muerte de una joven promesa de tan sólo 17 años. Tras ser parte de una violenta sesión de sparring junto a una compañera de gimnasio, una boxeadora murió pocas horas después y lo sucedido no tardó en trascender en las redes sociales. En un 2025 con varios fallecimientos de púgiles, esta vez fue en México y con Kiara Ruvalcaba donde el deporte de los puños se llevó una vida de la peor manera.

Tal como sucedió con dos deportistas japoneses y uno oriundo de Ghana en los meses pasados, ahora la víctima fue la representante del Gym Box Johnny de Potreros Del Oeste en Aguascalientes. Claro que, a diferencia de los mencionados profesionales Shigetoshi Kotari, Hiromasa Urakawa y Ernest Akushey, Ruvalcaba sólo llevaba dos meses entrenando. Luego de su deceso se conocieron los detalles de lo ocurrido y sin dudas causaron conmoción.

Murió una boxeadora mexicana tras una violenta sesión de sparring: los detalles

El entrenamiento junto a su compañera -de mucha más experiencia- tuvo lugar el pasado viernes 17 de octubre y la joven sufrió varios golpes en la cabeza. Estos derivaron no sólo en su colapso en el ring, sino también en las convulsiones y en su posterior derivación al Hospital General de Zona número 1 donde la estabilizaron a raíz de las lesiones cerebrales que padecía. Pocas horas más tarde la trasladaron intubada al Hospital Hidalgo donde le realizaron una cirugía. Sin embargo, el domingo 19 finalmente se confirmó su muerte.

Murió Kiara Ruvalcaba, promesa del boxeo mexicano de 17 años

La fiscalía de Aguascalientes ahora está a cargo del caso para investigar lo sucedido y determinar tanto negligencia como irregularidades dentro del gimnasio. Por supuesto, la noticia causó dolor entre los fanáticos del deporte de los puños teniendo en cuenta no sólo que era una joven con aspiraciones a futuro, sino también la manera en la que sucedió, ya que llevaba muy poco tiempo entrenando. En este caso, el primer apuntado podría ser su entrenador por dejar que ocurra el combate entre ambas, aunque todo dependerá de lo que resuelvan las investigaciones.

Otra muerte más que golpea al mundo del boxeo

Los fallecimiento de los japoneses Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa causó tristeza el pasado mes de agosto y volvió a encender las alarmas en el deporte de los puños. Hace pocas semanas se sumó el ghanés Ernest Akushey, quien también fue víctima de esta disciplina después de una pelea. Claro que, no son los primeros en morir poco después de combatir, pero sí es algo que cada vez es más común en el mundo del boxeo.

Por otro lado, quien todavía permanece internado desde mayo es Ginjiro Shigeoka, a quien le realizaron una cirugía cerebral después de su derrota ante el filipino Pedro Taduran. A su vez, esta nueva situación que impactó de lleno abre el debate sobre los entrenamientos, los violentos sparring y la cantidad de rounds que pelean en cada ocasión, más allá de los golpes que reciben.