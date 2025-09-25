Fue promesa del boxeo, tenía 27 años y murió 11 días después de perder una pelea

Como lamentablemente es costumbre ya en el boxeo actual, un joven púgil de 27 años que en algún momento fue promesa murió después de pelear. En su caso, pasaron once días entre el combate llevado a cabo en Ghana, en el que recibió varios golpes en la cabeza que derivaron en su caída y su posterior deceso. Si bien en este caso no estuvo internado durante horas como sí pasó con otros colegas suyos en el mundo, lo sucedido no tardó en causar impacto en el deporte de los puños.

Los fallecimientos de los japoneses Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa en agosto del 2025 no dejan de estar presentes entre los fanáticos y el del ghanés Ernest Akushey, conocido también como Bahubali- se suma a algo que ya es preocupante. Si bien no trascendieron los motivos, sí se conoció un día antes comenzó a sentir síntomas que más tarde culminaron en un triste final. Por supuesto, la noticia no tardó en trascender y generar conmoción en un año marcado por las muertes en el boxeo.

Dolor en el boxeo por la muerte de Ernest Akushey, 11 días después de perder una pelea

El boxeador africano que contaba con un récord positivo de 6 victorias (5 por KO) y una derrota se enfrentó arriba del ring a su compatriota Jacob Dickson, quien lo venció por la vía rápida en el octavo asalto. Desde su debut el 30 de noviembre del 2019 hasta mayo del 2025 se mantuvo invicto y ganando casi todas las peleas antes del límite. Sin embargo, en su primer duelo por título ante Jonathan Tetteh perdió la oportunidad de consagrarse campeón de Ghana tras perder justamente por esa vía en el séptimo asalto. Cuatro meses más tarde regresó a los cuadriláteros y se encontró con el peor final.

Ernest Akushey murió 11 días después de su derrota contra Jacob Dickson en Ghana

Quien no dudó en publicar un sentido mensaje fue justamente su rival, que escribió: "Estoy profundamente sacudido y con el corazón roto al escuchar sobre el fallecimiento de Ernest Akushey (Bahubali). Aunque estábamos en lados opuestos siempre reconocí tu fuerza, coraje y el fuego en tu espíritu. Puede que hayamos sido rivales, pero te ganaste mí respeto en todos los sentidos que importaban. Saber que ya no estás aquí... se siente irreal". "Es una gran pérdida, no sólo para aquellos que te conocieron y amaron, sino también para todos los que alguna vez fueron testigos de tu lucha, tu corazón y tu humanidad. La vida puede ser cruel en su momento. Un momento chocamos como rivales y al siguiente lloramos como humanos. Que tu alma descanse en paz, hermano", concluyó.

Una muerte más que golpea al mundo del boxeo

Los fallecimiento de los japoneses Kotari y Urakawa causó tristeza el pasado mes de agosto y volvió a encender las alarmas en el deporte de los puños. No son los primeros en morir poco después de pelear, pero sí es algo que cada vez es más común en el mundo del boxeo. Por otro lado, quien todavía permanece internado desde mayo es Ginjiro Shigeoka, a quien le realizaron una cirugía cerebral después de su derrota ante el filipino Pedro Taduran. A su vez, esta nueva situación que impactó de lleno abre el debate sobre los entrenamientos, los sparring y la cantidad de rounds que pelean en cada ocasión, más allá de los golpes que reciben.