Dejó el boxeo por una conmoción cerebral y actuó en películas de Netflix: "Era bueno"

Un famoso actor que protagonizó varias películas que aparecen en Netflix tiene un interesante pasado como boxeador, aunque lo dejó tras sufrir una conmoción cerebral. De quién se trata y en qué films trabajó a lo largo de su carrera.

Como muchos famosos de Hollywood tienen una historia interesante detrás, el protagonista de esta historia no es la excepción y la misma está ligada al mundo del boxeo. Tuvo papeles principales en varias películas de Netflix y participó en films icónicos tuvo acción en el deporte de los puños, pero curiosamente colgó los guantes muy joven luego de sufrir una conmoción cerebral. Si bien la etapa de deportista quedó lejos, no se olvida de lo vivido arriba del ring.

Se trata nada menos que de Liam Neeson, actor de origen británico pero también nacionalizado estadounidense, que se subió al cuadrilátero de joven, fue campeón amateur y ganó cerca de 30 peleas. Sin embargo, la mencionada complicación de salud resultó un antes y un después para su vida. Con 71 años recién cumplidos, el inglés es más que reconocido por lo hecho en el cine y no tanto por su pasado como púgil.

"Empecé a los 9 años y competí hasta los 16 o 17. Fui campeón juvenil de Irlanda del Norte en tres oportunidades y segundo dos veces en mi división. Era bueno, tenía un muy buen jab. Hice unas 40 peleas y gané unas 30", reveló Neeson en una entrevista con ESPN en 2012. Acerca de su retiro, el famoso actor reveló: "Tenía 16, gané una pelea pero salí del ring y tenía conmoción cerebral. Mi entrenador me dijo que baje las escaleras para ir al vestuario y no sabía qué significaba la palabra escalera. Me confundió bastante".

Como fanático del deporte de los puños, el protagonista de la trilogía de Búsqueda implacable y quien personalizó a "Qui-Gon Jinn" en Star Wars tuvo la oportunidad de ver muchas peleas cerca del ring y hasta conoció a Muhammad Ali en 1980. Además, en algunas de sus películas cumplió roles ligados al boxeo que le trajeron buenos recuerdos. Uno de sus máximos referentes es Manny Pacquiao, quien recientemente tomó una decisión contundente sobre su futuro.

Liam Neeson, el actor de Hollywood que practicó boxeo

Manny Pacquiao vuelve al boxeo: el nuevo objetivo de la leyenda filipina ligado a los Juegos Olímpicos

Manny Pacquiao volverá al boxeo varios años después de anunciar su retiro. La leyenda tiene un nuevo objetivo en mente en el deporte de los puños y se preparará en lo que resta del 2023 para llegar en las mejores condiciones. El filipino de 44 años que se presentó como candidato a presidente de su país y no salió victorioso se volverá a subir un cuadrilátero tal como lo hizo a lo largo de toda su carrera y no será por un desafío menor.

"El grupo del Senador Pacquiao se acercó a nosotros diciéndonos que nuestro ídolo filipino quiere pelear en París", sentenció Abraham Tolentino acerca de la posibilidad de que Manny esté en los JJ.OO. Igualmente, el boxeador nacido en Kibawe sabe que no será nada fácil lograr la clasificación al margen de su inmejorable recorrido. De hecho, tendrá que disputar algunas peleas previas en 2024 para acercarse a su objetivo y definirá en qué categoría lo hará.