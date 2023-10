Boxeo: filtraron quién será el próximo rival de Canelo Álvarez

Luego de su victoria contra Jermell Charlo, se conocieron detalles del próximo rival que tendrá el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en su carrera.

Semanas después de la gran victoria de Saúl "Canelo" Álvarez en el duelo contra Jermell Charlo, se filtró quién sería el próximo rival al que enfrentará el mexicano campeón del mundo unificado en la categoría supermediano. Si bien todo se definirá en los próximos meses, una de las entidades de la que el nacido en Guadalajara es monarca no dudó en nombrar a su retador obligatorio a la corona. Claro que no es una sorpresa para el mundo del boxeo por el nivel de ambos púgiles.

Quien se perfila para subirse al cuadrilátero para verse las caras con el "Canelo" es nada más y nada menos que su compatriota Jaime Munguía. De esta manera, quien quedaría descartado automáticamente es David Benavidez, otro de los boxeadores mencionados como posibles contrincantes cuando se habla de Álvarez. Sin embargo, el mandamás de la Organización Mundial de Boxeo fue contundente y dejó en claro quién enfrentará al tapatío.

Francisco Paco Valcárcel, presidente de la OMB, aseguró que Munguía se mediría contra Saúl "Canelo" Álvarez el próximo sábado 4 de mayo del 2024 en Estados Unidos, aunque no dio más detalles. El joven nacido en Tijuana tiene 42 triunfos (33 por KO) y está invicto. Sin embargo, desde el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) sueñan con que el mencionado Benavidez sea quien enfrente al tapatío. Este último, de origen estadounidense y apodado "Bandera Roja", lleva 27 éxitos con 23 KO y aún no perdió.

Álvarez, por su parte, acumula un total de 60 victorias (39 por KO), 2 derrotas y la misma cantidad de empates. Esta estadística lo coloca como uno de los mejores boxeadores de la actualidad. Su nivel arriba del cuadrilátero con el paso de los años creció y realizó varios combates que quedaron en la memoria de los fanáticos del deporte de los puños, tales como la trilogía contra Gennady Golovkin o el cruce con Floyd Mayweather.

Canelo rompió el silencio y dijo lo que todos piensan del boxeo en México

Saúl "Canelo" Álvarez es un boxeador mexicano campeón del mundo en la categoría supermediano que este sábado 30 de septiembre se midió ante Jermell Charlo y expuso todos sus títulos mundiales. En la previa de dicho combate, el nacido en Guadalajara habló sobre el boxeo en su país, lo comparó con el fútbol y dijo lo que todos piensan. Claro que, más de un fanático quedó atónito por sus dichos teniendo en cuenta las leyendas que salieron de tierras aztecas.

"El boxeo no tiene el mismo apoyo ni mucho menos. La afición del fútbol es mucho más grande, es el deporte más apoyado y con más hinchas mexicanos fuera de mí, que soy un punto y aparte. Tuve más rating que un partido de fútbol", sostuvo Álvarez y marcó la diferencia entre ambos deportes en México mostrando una clara superioridad del que no practica. Igualmente, está claro que el tapatío no deja de ser un referente para el pueblo azteca por sus logros a lo largo de su carrera que los puso a la altura de Julio César Chávez o Juan Manuel Márquez, entre otros.