Botafogo vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Por la llave 2 de la Copa Libertadores, se enfrentan Botafogo y LDU Quito el jueves 14 de agosto, a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Engenhão.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de mayo, en Fase de grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2024, y Botafogo sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El encuentro será supervisado por Wilmar Roldán Pérez, el juez encargado.

Los resultados de Botafogo en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Universidad de Chile 1 vs Botafogo 0 (2 de abril)

: Universidad de Chile 1 vs Botafogo 0 (2 de abril) Fase de Grupos : Botafogo 2 vs Carabobo 0 (8 de abril)

: Botafogo 2 vs Carabobo 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril)

: Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril) Fase de Grupos : Carabobo 1 vs Botafogo 2 (6 de mayo)

: Carabobo 1 vs Botafogo 2 (6 de mayo) Fase de Grupos : Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo)

: Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo) Fase de Grupos: Botafogo 1 vs Universidad de Chile 0 (27 de mayo)

Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril)

: Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril)

: Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)

: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril) Fase de Grupos : Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo)

: Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)

: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo) Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo)

Horario Botafogo y Liga de Quito, según país