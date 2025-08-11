Botafogo vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Por la llave 2 de la Copa Libertadores, se enfrentan Botafogo y LDU Quito el jueves 14 de agosto, a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Engenhão.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de mayo, en Fase de grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2024, y Botafogo sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.
El encuentro será supervisado por Wilmar Roldán Pérez, el juez encargado.
Los resultados de Botafogo en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Universidad de Chile 1 vs Botafogo 0 (2 de abril)
- Fase de Grupos: Botafogo 2 vs Carabobo 0 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Carabobo 1 vs Botafogo 2 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: Botafogo 1 vs Universidad de Chile 0 (27 de mayo)
Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril)
- Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
- Fase de Grupos: Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo)
Horario Botafogo y Liga de Quito, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas