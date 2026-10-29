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Boca noticias de hoy 29 de octubre: los cambios que piensa Arruabarrena para enfrentar a River

En VIVO - Actualizado hace 29 minutos

Boca ya piensa en River para el domingo y tiene pensado hacer varios cambios. El plan de Arruabarrena.

Boca noticias de hoy 29 de octubre: los cambios que piensa Arruabarrena para enfrentar a River

Boca Juniors ya piensa en el partido que jugará ante River por el torneo argentino. El Superclásico tiene a Rodolfo Arruabarrena como protagonista ya que fue el entrenador que le tocó la cara al equipo xeneize. La figura de Paredes vuelve a ser el jugador clave para el conjunto ante el equipo de River en Núñez. Seguí las últimas noticias de Boca en la previa del Superclásico. 

Hace 24 minutos

Boca recuperó un jugador clave en la mitad para enfrentar a River

En la mañana del miércoles le entregaron el alta médica y se encuentra en condiciones de sumar minutos para la próxima edición del Superclásico. 

Recibió el alta médica y va a ser exigido para determinar si puede concentrar o no frente a River.

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