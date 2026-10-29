Boca noticias de hoy 29 de octubre: los cambios que piensa Arruabarrena para enfrentar a River

Boca Juniors ya piensa en el partido que jugará ante River por el torneo argentino. El Superclásico tiene a Rodolfo Arruabarrena como protagonista ya que fue el entrenador que le tocó la cara al equipo xeneize. La figura de Paredes vuelve a ser el jugador clave para el conjunto ante el equipo de River en Núñez. Seguí las últimas noticias de Boca en la previa del Superclásico.

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