Las dudas del "Vasco" ante River: tres nombres para dos lugares

Cada vez falta menos para que se ponga en marcha un nuevo episodio del Superclásico del fútbol argentino y, en la previa, se desprende que Rodolfo Arruabarrena tiene una importante duda dentro del once inicial de Boca. Esto es producto de que hay disponibles tres nombres para dos lugares. Algo que se irá resolviendo con el transcurso de la semana para preparar el mejor equipo que salte al campo de juego y se enfrente con River.

{{{htmlAmp}}}

Los ensayos formales de fútbol en los clubes, por lo general, se realizan sobre el final de la semana, pero en el transcurso de la misma se van apreciando movimientos que permiten pensar cuál puede llegar a ser la estrategia del cuerpo técnico. En este caso, se desliza que el entrenador dispone de casi todo, pero hay una importante duda que no le permite cerrar el once inicial. Una que está vinculada de gran manera con lo que podría suceder en la zona de ataque.

"Leonel Flores, Sebastián Villa y Alan Velasco. Tres nombres para dos lugares pensando en el Superclásico", expresó el periodista Ezequiel Sosa en su cuenta de X (ex Twitter). De los mencionados, el primero es el que más chances de sumar minutos dispone porque viene demostrando un rendimiento más que interesante y podría llegar a destacarse frente a los defensores del Millonario en caso de tener una buena tarde.

Por otro lado, la duda de colocar o no a Sebastián Villa pasa por qué tan directo Rodolfo Arruabarrena quiere que sea el equipo. Esto es producto de que el colombiano es mucho más ofensivo, pero se tira a los costados para explotar su velocidad. Mientras que Alan Velasco puede retroceder unos metros, meterse en el sistema de juego y hasta explotar la zona del mediocampo. Son dos alternativas muy marcadas y que cada una dispone de determinadas falencias como certezas.

De acuerdo con lo expresado por los hinchas en las redes sociales, la clave pasaría por guardar al joven Leonel Flores en el segundo tiempo para utilizar su explosión contra los defensores de River. Mientras que Sebastián Villa y Alan Velasco deberían formar parte del once inicial, debido a que disponen de una mayor experiencia para afrontar este tipo de partidos.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre Boca y River se encuentra programado para el próximo domingo, primero de noviembre, en el campo de juego de la Bombonera. Será en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura y su inicio está pactado para las 15 horas. Aquellos que pretendan seguir la acción del encuentro tendrán que contar con el Pack Fútbol debido a que se trata de un cotejo codificado que será transmitido por las pantallas de TNT Sports y ESPN Premium.