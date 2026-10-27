En la antesala de un nuevo Superclásico del fútbol argentino, el exfutbolista y comentarista Diego Latorre analizó las claves futbolísticas que marcarán el enfrentamiento entre Boca y River del próximo fin de semana durante la emisión de ESPN F90, el ciclo que conduce Sebastián Vignolo en la pantalla de ESPN y que cuenta con la participación de los panelistas Diego Fucks y Oscar Ruggeri.

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El especialista remarcó las diferencias estilísticas de ambos planteles de cara al compromiso y anticipó un duelo sumamente parejo. Desde su perspectiva, el desarrollo del juego pondrá en contraste la solidez colectiva del conjunto de la Ribera con la capacidad de desequilibrio individual que posee el equipo de Núñez.

La fortaleza en el mediocampo y el rendimiento defensivo de Boca

Latorre puntualizó que el equipo auriazul llega con una estructura más firme en su última línea, respaldada por un sector medio que suele imponer condiciones. "El partido se presenta fascinante porque más allá de ser un Boca-River, Boca es más solvente, tiene más solidez defensiva que River, indudablemente, pero las individualidades que tiene River, esa facilidad que tienen para gambetear y demás, lo va a poner a prueba a Boca en un mediocampo de Boca que generalmente tiende a predominar en los partidos", afirmó.

En esa misma línea, el analista profundizó sobre la importancia de la posesión y el rendimiento de los futbolistas de ataque. "Boca se impone a partir de su mediocampo. No están inspirados los jugadores de adelante, hasta ahora, que resuelven las jugadas que va construyendo el equipo, como puede ser Flores, como puede ser Villa, como puede ser Merentiel el otro día, que sabemos que eso se puede dar vuelta en un gol, en una acción, pero me da la sensación que Boca en su mitad de la cancha tiene su gran fortaleza y su gran secreto", explicó.

El desequilibrio individual de River y la falta de eficacia

Al evaluar la propuesta del conjunto millonario, Latorre advirtió sobre el peligro que representan los atacantes rivales en el mano a mano, aunque subrayó los problemas que viene mostrando para liquidar los encuentros. "Cuidado que del otro lado tenés Almada en menor medida, pero Correa, que es un gambeteador y de la nada es capaz de hacer así, así, limpiarte dos jugadores, que sabemos que se abre el panorama para atacar", señaló.

Asimismo, recordó actuaciones recientes para graficar la falta de contundencia del equipo de Núñez: "River está desperdiciando muchas oportunidades para definir los partidos antes. Quizá no ha tenido el virtuosismo, la capacidad para dominar los partidos, pero en clásicos, por ejemplo, el otro día contra Racing, tuvo tres o cuatro posibilidades para ganar el partido 2 o 3 a 0 en el segundo tiempo y no han encontrado el gol como lo encontró, por ejemplo, en el partido con Belgrano. Entonces, me da la sensación que no hay favoritos".

El debate sobre los juveniles en la zaga central

Durante el intercambio en la mesa de debate, los integrantes del programa abordaron la conformación de la defensa xeneize y el rodaje de los futbolistas formados en las divisiones inferiores. Ante la consulta sobre la experiencia previa en este tipo de encuentros, se destacó que para Herrera será su primer clásico oficial, mientras que Di Lollo cuenta con apenas uno o dos antecedentes en Primera División, remarcando su condición de futbolistas surgidos de la cantera del club.