Scaloni dejaría a Boca sin sus figuras para el partido de Copa Argentina

El calendario señala que todavía resta una fecha FIFA y esa es la correspondiente a noviembre, que se desarrollará entre el 13 y el 17 del mismo mes. Esto no debería ser un problema para Boca, pero se transformó en uno porque en el medio se encuentra su partido de Copa Argentina y hay grandes chances de que pierda jugadores que son seguidos de cerca por Lionel Scaloni, que cuentan con grandes chances de recibir el llamado para ponerse la Albiceleste.

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El partido frente a Banfield en la copa nacional se encuentra programado para el sábado 14 de noviembre, mientras que el conjunto argentino sumará minutos el viernes 13 frente a Uruguay y luego, el martes 17, tendrá acción ante Costa Rica. De acuerdo con los comentarios que circulan, los jugadores del Xeneize a convocar serían Leonel Flores, Milton Delgado y Lautaro Blanco. Sin dudas, tres piezas claves para el armado del once titular.

Por otro lado, Rodolfo Arruabarrena sabe que tampoco podrá contar con los servicios de Álvaro Montero, que seguramente reciba el llamado para defender el arco de Colombia en los partidos amistosos que dispute. Mientras que Miguel Merentiel cuenta con grandes chances de ser convocado para defender a Uruguay, debido al rendimiento que viene demostrando con la camiseta de Boca.

En total, se tratarían de cinco jugadores que son de gran importancia para el funcionamiento del equipo y que pueden provocar un cambio más que considerable dentro del campo de juego. Sus posibles partidas invitan a buscar reemplazantes, porque desde la AFA advierten que no habrá un cambio de fecha para el partido que Boca debe desarrollar frente a Banfield en el marco de la semifinal de la Copa Argentina.

¿Adam Bareiro cerca de regresar?

Mientras tanto, Adam Bareiro comenzó a realizar trabajos de campo junto al resto de los jugadores que se encuentran lesionados y esto encendió una serie de alarmas, debido a que podría estar cerca de recibir el alta médica. Hay que recordar que el atacante fue operado de una hernia de disco lumbar y se sometió a un tratamiento de recuperación bastante especial.

El proceso de regreso a los campos de juego depende de que no sienta dolores en la zona. Es por ello que el cuerpo médico lo irá probando en las próximas semanas y aumentando las cargas de manera progresiva. En caso de que no haya problema alguno, Adam Bareiro se sumará a los entrenamientos generales y puede comenzar a considerarse su presencia de cara al partido frente a Banfield y así ocupar eventualmente el lugar de Miguel Merentiel.