Lionel Messi volvió a posar con la camiseta de Boca Juniors y el gesto revolucionó a los hinchas. En el encuentro durante la Messi Cup en Miami, el torneo juvenil que organiza el rosarino, Blas Armando Giunta, entrenador de la Sub-16 "xeneize", le entregó el regalo enviado por Juan Román Riquelme y después contó la intimidad de lo que le dijo el crack rosarino sobre la casaca que quería.

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La escena se dio en el segundo día de la Messi Cup, en la previa del partido entre Boca y la Unió Esportiva Cornellà. Allí, Giunta se acercó a Messi con un encargo especial de Riquelme y la dirigencia del club. "Le comenté que le traía un regalo de parte de Román y de todo el grupo de Boca; al dársela se puso muy feliz", relató el exmediocampista, uno de los ídolos históricos del club.

Las camisetas llevaban su apellido estampado en la espalda y el número 10. La foto de Messi junto a Giunta, con la azul y oro en las manos, se viralizó en pocos minutos. El detalle que más entusiasmó a los hinchas llegó después. Según contó Giunta, primero le ofreció el modelo alternativo, pero Messi tenía otra preferencia. "Guardó esa y me dijo: 'Dame mejor la azul y amarilla, me gusta más esa'", reveló el entrenador.

Al final, el rosarino no tuvo que elegir: "Terminó llevándose ambas", explicó Giunta. Fiel a su costumbre, Messi sumó las dos camisetas a su enorme colección personal.

Por qué la foto de Messi con la de Boca generó tanto ruido

Messi es hincha confeso de Newell's Old Boys, el club donde dio sus primeros pasos en el fútbol infantil antes de partir a Barcelona. Ese vínculo nunca estuvo en discusión. Sin embargo, cada vez que aparece con una camiseta del fútbol argentino, la imagen se multiplica en redes. Y si esa camiseta es la de Boca Juniors, el impacto es todavía mayor.

Que la foto haya sido junto a una figura histórica del club y con un regalo enviado por Riquelme le sumó un condimento especial. Para muchos hinchas xeneizes, fue un gesto de cercanía entre el 10 y la institución. La frase de Giunta, además, alimentó la ilusión: no solo aceptó la camiseta, sino que pidió la clásica.

Qué es la Messi Cup y cómo le va a Boca

La Messi Cup es un torneo juvenil que se disputa en Miami y que lleva el nombre del astro campeón del mundo en Qatar 2022. Participan equipos Sub-16 de clubes de Argentina y Europa, entre ellos Boca, River y Newell's.

En lo deportivo, a Boca le va muy bien. El equipo de Giunta consiguió su segunda victoria consecutiva al vencer 3-1 a la Unió Esportiva Cornellà, el club catalán del que Messi es accionista. Con ese resultado, el Xeneize quedó como líder de su grupo en Miami.

River, en tanto, venció 2-0 al Ajax después de haber empatado ante el Chelsea en el debut. Así, el Millonario llegó a cuatro puntos. Ambos equipos completarán su participación en la fase inicial este martes, con la clasificación en juego.