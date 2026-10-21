Lionel Scaloni, a un paso de renovar con la Selección Argentina: hasta cuándo tendrá contrato

Después de varias semanas de incertidumbre, Mundial 2026, Lionel Scaloni está muy cerca de extender su vínculo con la Selección Argentina y continuar al frente del equipo nacional durante los próximos años. Sin embargo, antes de cantar victoria todavía faltan cerrar detalles.

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El actual vínculo del DT campeón del mundo vence en diciembre de este año y, a pesar de que en julio declaró tras la final perdida ante España que "seguramente corte" a causa del desgaste, las negociaciones llegaron a buen puerto y las partes acordaron prolongar el proyecto. De esta manera, Scaloni continuaría al mando de la 'Albiceleste' en principio por dos años más, hasta la Copa América 2028, con una cláusula para extender su vínculo por otros dos años para que comande a la selección en el Mundial 2030. Según informó el periodista César Luis Merlo, el acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino ya está cerrado de palabra.

Scaloni, a un paso de renovar en la Selección Argentina

La renovación le daría continuidad al ciclo que llevó a la Argentina a conquistar el Mundial de Qatar 2022 y los títulos de la Copa América 2021 y 2024, además de la Finalissima 2022. Scaloni, que aún debe resolver con la AFA las cuestiones formales para firmar su nuevo contrato, había dado a entender durante la última fecha FIFA con la selección (que también significó el retiro de Lionel Messi del combinado nacional) que la competencia era una motivación para mantenerse en el puesto.

"Siempre vamos a intentar competir, por eso vamos a intentar seguir. Ningún fubolista ha dicho que no quiere venir, al contrario, y eso es una buena señal. Siempre y cuando tengamos eso, es la señal de que vamos a competir con todos. Vamos a estar en buen nivel, no tengo dudas. Si Messi me pidiera seguir no me cambiaría nada, se lo agradecería, pero lo importante es tener las ganas" ,declaró.

"Siempre vamos a intentar competir, por eso vamos a intentar seguir": la declaración de Scaloni antes de la despedida de Messi.

La fecha FIFA, el próximo desafío de Scaloni con la selección: cómo llega

Cada vez falta menos para que se ponga en marcha la última ventana de partidos amistosos de selecciones que se encuentra organizada por la FIFA. De cara a este evento, la Selección Argentina dispone de dos bajas de gran peso que Lionel Scaloni lamentará de gran manera porque se trata de jugadores que son titulares en cada uno de sus llamados. Es por ello que será necesario salir en la búsqueda de reemplazantes.

El primero en quedar desafectado es Lautaro Martínez, que se encuentra afectado por una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo y desde el Inter de Italia confirmaron que tendrá más de un mes de recuperación. No solo no podrá sumar minutos frente a Uruguay y Costa Rica, sino que tampoco va a poder estar presente en el clásico contra el Milan. Sin dudas, una baja que afecta de igual manera a su selección como también a su club.

Mientras que la segunda baja de peso para la Argentina es una que tiene como protagonista a Emiliano Martínez, que viene de sufrir una fractura de mandíbula en un partido que disputó frente al Chelsea. Después de haber sido operado, la recomendación médica fue que necesita un mes de reposo y esto permite apreciar que no tendrá la chance de ser el arquero de la Selección.