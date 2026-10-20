La Argentina tendrá dos bajas de gran peso en los amistosos de noviembre

Cada vez falta menos para que se ponga en marcha la última ventana de partidos amistosos de selecciones que se encuentra organizada por la FIFA. De cara a este evento, la Selección Argentina dispone de dos bajas de gran peso que Lionel Scaloni lamentará de gran manera porque se trata de jugadores que son titulares en cada uno de sus llamados. Es por ello que será necesario salir en la búsqueda de reemplazantes.

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El primero en quedar desafectado es Lautaro Martínez, que se encuentra afectado por una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo y desde el Inter de Italia confirmaron que tendrá más de un mes de recuperación. No solo no podrá sumar minutos frente a Uruguay y Costa Rica, sino que tampoco va a poder estar presente en el clásico contra el Milan. Sin dudas, una baja que afecta de igual manera a su selección como también a su club.

Se estima que en esta oportunidad el reemplazante del delantero argentino es uno que se encuentra sumando minutos en Brasil, como es José Manuel López, que tendrá la gran chance de acompañar a Julián Álvarez. Una linda oportunidad para ver cómo los dos jugadores se complementan en el campo de juego y qué resultados obtienen en los amistosos que se disputarán en diferentes puntos de la Argentina.

Mientras que la segunda baja de peso para la Argentina es una que tiene como protagonista a Emiliano Martínez, que viene de sufrir una fractura de mandíbula en un partido que disputó frente al Chelsea. Después de haber sido operado, la recomendación médica fue que necesita un mes de reposo y esto permite apreciar que no tendrá la chance de ser el arquero de la Selección.

En esta oportunidad, Lionel Scaloni dispone de un importante abanico de posibilidades para reemplazar al arquero porque podría darle minutos a Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán y Walter Benítez. Todos vienen sumando convocatorias y se encuentran en el radar del cuerpo técnico. Aunque es muy probable que contra Uruguay vaya el actual arquero del Atlético de Madrid debido a que se trataría del reemplazante natural del "Dibu" Martínez.

Dos jugadores a seguir

Por otro lado, se debe considerar que tanto Cristian Romero como Lisandro Martínez culminaron con algunas dolencias el último fin de semana. El primer defensor sufrió una molestia muscular que lo obliga a parar por 10 días, lo que implica que se pierda al menos dos partidos con el Atlético de Madrid. Mientras que su compañero de zaga no pudo terminar un partido con el Manchester United producto de un golpe que recibió. Ambos se encuentran en condiciones de ser convocados, pero desde la Argentina activaron un seguimiento más que especial.