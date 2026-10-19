Chau Dibu Martínez: los 4 arqueros que tiene Lionel Scaloni para reemplazar al arquero de la Selección Argentina tras su operación de mandíbula

El arquero es muy probable que sea baja de la próxima convocatoria a nivel de selecciones y la Argentina necesita un reemplazante para cubrir el arco.

La próxima fecha FIFA expone que Emiliano Martínez no se encontrará disponible debido a que fue operado de la mandíbula después de un choque que sufrió defendiendo el arco del Chelsea en un partido de la Premier League. Esto obliga a pensar en los posibles reemplazantes que Lionel Scaloni tendría en consideración para convocar a los próximos partidos de la Selección Argentina, que se disputarán en noviembre.

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"Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con el arco en 0. En unas semanas volvemos ya", escribió el arquero en su cuenta de Instagram para informarles a los hinchas que se encuentra en buenas condiciones. Se estima que su proceso de recuperación le demandará casi dos meses antes de poder ser convocado de manera formal a un partido oficial.

Por lo tanto, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni debe comenzar a buscar reemplazantes para los partidos amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, que se van a desarrollar en el territorio argentino. Si se aprecia la nómina de los convocados para la fecha FIFA de octubre, se desprenden los nombres de Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán. Puede que los tres sean convocados nuevamente y peleen por un lugar en el arco de la Argentina. La noticia surge a partir de los últimos convocados en la Selecciòn Argentina.

Mientras que un cuarto nombre que aparece en el horizonte es el de Walter Benítez, que también formó parte de convocatorias pasadas al conjunto argentino. En la actualidad, se encuentra defendiendo el arco del Crystal Palace de Inglaterra y lleva atajando seis partidos de manera consecutiva, con tres vallas invictas. Un detalle para nada menor, teniendo en cuenta que viene con rodaje profesional.

Otro de los que está teniendo minutos es Santiago Beltrán, que se encuentra defendiendo los tres palos del arco de River. En la victoria por 3-0 frente a Belgrano de Córdoba fue clave con varias intervenciones para que el conjunto local no descontara en el marcador y le pusiera un poco de picante al partido. Puede ser una gran oportunidad para medirlo contra adversarios de gran calibre, como es el conjunto uruguayo.

El panorama es más complicado cuando se observa que Gerónimo Rulli, que se encuentra en el Manchester City, y Juan Musso, en el Atlético de Madrid, no reúnen la cantidad de tiempo necesaria de actividad oficial. Si bien falta para la fecha FIFA y puede que cambien sus presentes, todo pareciera indicar que sumarán minutos de manera muy ocasional y esto podría restarle algunas fichas al momento de reemplazar al "Dibu" Martínez en el marco de la Argentina.