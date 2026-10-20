Alarma en la Selección Argentina por la lesión del "Cuti" Romero

El defensor es otro de los que enciende las alarmas de los lesionados en el conjunto argentino.

A medida que pasan las semanas y se acerca la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina recibe una serie de noticias que son bastante alarmantes para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. En las últimas horas se confirmó que Cristian Romero sufrió una lesión muscular que lo obliga a suspender su actividad oficial en el Atlético de Madrid por una serie de días, lo que implica un proceso de recuperación y una vuelta bajo observación.

{{{htmlAmp}}}

De acuerdo con lo que trasciende desde España, el capitán de la Selección Argentina sufrió una lesión muscular en el aductor y se encontrará diez días alejado de cualquier campo de juego. Si bien se trata de una lesión leve que no le impedirá ser convocado para defender la Albiceleste, es importante seguir su recuperación y su regreso para determinar que no haya quedado ningún tipo de secuela en el organismo.

De hecho, el cuerpo médico del Atlético de Madrid ya le señaló al "Cholo" Simeone que Cristian Romero se encontrará en condiciones de sumar minutos en la décima jornada del campeonato español, pero aconsejan que recién vuelva a tener minutos en la fecha 11 para extender un poco más el tiempo de reposo, como también de recuperación, debido a que no se tratan de partidos de gran importancia dentro del calendario.

Los otros lesionados de la Selección Argentina

El primero que aparece en la lista y que generó bastante preocupación durante el fin de semana fue el "Dibu" Martínez, que sufrió un golpe en la zona de la boca y luego se determinó que debía ser operado de la mandíbula. "Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya", escribió en su cuenta de Instagram para manifestarle a los hinchas que se encuentra en buen estado después de haber pasado por el quirófano.

Se estima que dispone de un tiempo de recuperación de 40 días y que quedará afuera de la lista de convocados de la Argentina para disputar minutos ante Costa Rica y Uruguay en la fecha FIFA de noviembre. Esto demandará que se convoquen a otros arqueros, como podrían ser Gerónimo Rulli, Juan Musso, Santiago Beltrán y Walter Benítez.

Por otro lado, se debe considerar que Lautaro Martínez viene de sufrir una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo después de presentar una serie de molestias en su último partido en el marco de la Champions League. Se trata de un desgarro y se estima que podría llevarle dos meses poder encontrarse en óptimas condiciones. Esto implica que no solo no sea convocado por la Argentina, sino que se pierda el duelo frente al Milan pactado para el próximo 31 de octubre.