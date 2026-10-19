A cuánto vende Wanda Nara la camiseta que Icardi usó en la Selección Argentina

Wanda Nara vende una camiseta de Mauro Icardi que el delantero utilizó durante su etapa en la Selección Argentina por $20.000 en su tienda online.

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena por un detalle inesperado: la venta de una camiseta que el delantero utilizó durante su etapa en la Selección Argentina. La publicación apareció en la tienda online de la conductora y llamó la atención por su precio y su particular denominación.

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Cuánto cuesta la camiseta de Mauro Icardi que vende Wanda Nara

La camiseta de la Selección Argentina que usó Mauro Icardi está publicada a 20.000 pesos en el sitio web de Wanda Nara , dentro de la sección Closet. La prenda tiene el número 9 y el apellido del futbolista estampados en la espalda, en referencia a su paso por el conjunto nacional.

en el sitio web de , dentro de la sección Closet. La prenda tiene el número 9 y el apellido del futbolista estampados en la espalda, en referencia a su paso por el conjunto nacional. El artículo conserva el diseño tradicional de la camiseta argentina, con franjas celestes y blancas y detalles en negro. En la descripción del producto se detalla: “Camiseta de la Selección Argentina con el clásico diseño de franjas celestes y blancas, detalles en negro y el número 9 en el frente y la espalda, acompañado del nombre”.

Sin embargo, el precio no fue el único aspecto que despertó comentarios. La prenda apareció identificada en el catálogo como “Remera Original Exjugador” , una denominación que rápidamente llamó la atención por la referencia a la actualidad deportiva de Icardi.

, una denominación que rápidamente llamó la atención por la referencia a la actualidad deportiva de Icardi. La publicación generó repercusiones entre quienes siguen la conflictiva relación entre la empresaria y el delantero, especialmente porque se trata de un objeto vinculado con una etapa de su carrera profesional.

La particular descripción de la camiseta de Icardi en la tienda de Wanda Nara

El nombre elegido para presentar la camiseta se convirtió en uno de los puntos más comentados de la publicación. La etiqueta “Remera Original Exjugador” fue interpretada por algunos como una alusión indirecta a Icardi, aunque no trascendieron explicaciones oficiales sobre el criterio utilizado para clasificar el producto.

El delantero rosarino integró la Selección Argentina entre 2013 y 2018, período en el que disputó ocho partidos y convirtió un gol. Su paso por el equipo nacional fue breve en comparación con otros futbolistas argentinos, pero la camiseta conserva un vínculo con aquella etapa de su trayectoria.

La decisión de incluir la prenda en el catálogo de Wanda también volvió a poner el foco en el conflicto que mantienen desde hace años. La expareja protagoniza una disputa pública desde octubre de 2021, con distintos episodios que alimentaron la atención mediática sobre su relación.

De todos modos, no se conocen los motivos por los que la conductora decidió vender la camiseta ni las razones detrás de su precio.

La camiseta de Mauro Icardi lleva el número 9 y su apellido en la espalda, y aparece publicada bajo el nombre de “Remera Original Exjugador”.

La remera de L-Gante cuesta nueve veces más que la de Icardi