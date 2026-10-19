Yanina Latorre se la pudrió a la mamá de Wanda Nara: "Me imitás"

Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la escena luego de lanzar una serie de durísimas indirectas contra Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, quien recientemente se incorporó como panelista de LAM. Desde sus redes sociales, la conductora de Sálvese Quien Pueda cuestionó el estilo que su colega utiliza para compartir información del mundo del espectáculo y la acusó de copiar una de sus marcas registradas.

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El conflicto se desató después de que Colosimo publicara en sus historias de Instagram una serie de datos sobre figuras de la farándula, mediante placas negras y mensajes enigmáticos. Ese formato llamó la atención de Latorre, quien consideró que se trataba de una modalidad muy similar a la que ella utiliza habitualmente para anticipar noticias y generar expectativa entre sus seguidores.

¿Qué le dijo Yanina Latorre a Nora Colosimo?

Sin dejar pasar la situación, la esposa de Diego Latorre anunció que tenía algo para decirle a la nueva integrante del ciclo conducido por Ángel de Brito. “En un rato arranco a atender a la mamá de Wanda. Que alguien le avise que soy única e irrepetible como un copito de nieve”, escribió en una de sus publicaciones.

Poco después, profundizó sus críticas y apuntó directamente contra las similitudes que encontró entre ambas maneras de comunicar. “La placa negra… Es muy Yanina. Ahora la señora sube placas negras, ensucia gente y las borra. ¿Se las escribe Wanda?”, lanzó, en referencia a las historias que Colosimo había compartido y eliminado posteriormente.

Una de las historias de Yanina Latorre contra Nora Colosimo.

Lejos de quedarse únicamente con el cuestionamiento al formato de las publicaciones, Latorre redobló la apuesta con un mensaje en el que le reclamó a Colosimo que construyera una identidad propia dentro del mundo del espectáculo.

“Norita, me imitás, te peleaste con más de la mitad de las angelitas, inventate un personaje, Yanina soy yo”, disparó la conductora, que también hizo referencia a los cruces que la madre de Wanda protagonizó con otras integrantes del panel de LAM. Para cerrar su descargo, eligió una comparación irónica que terminó de darle un tono provocador a la disputa: “Igual torta frita nunca llega a macaron”, sentenció.