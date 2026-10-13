Yanina Latorre reveló la verdad detrás de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Es la segunda"

Yanina Latorre volvió a encender la polémica en el mundo del espectáculo, a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, la panelista aseguró tener información de primera mano sobre la ruptura entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, y aportó un detalle que nadie tenía en el radar y que cambia la lectura de toda la historia.

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Dos versiones enfrentadas

Según el relato de Latorre, la pareja atraviesa un escenario en el que cada lado tiene su propia explicación de lo ocurrido, del entorno de la modelo sostienen que el cantante le habría sido infiel. En el círculo de Ortega, en cambio, apuntan contra ella y la describen como una persona tóxica que agranda los conflictos.

Julieta Prandi duró menos de un mes casada.

“Si hablas con el entorno de él, ella es tóxica y exagera situaciones. En cambio Julieta, sostiene que él le habría sido infiel”, detalló la panelista. Así dejó en claro que las versiones no coinciden y que, por ahora, la verdad depende de a quién se le pregunte.

El dato que nadie esperaba

Sin embargo, lo más llamativo de su descargo no pasó por las acusaciones cruzadas, sino por una revelación sobre el pasado reciente de la pareja. “Tengo el cuento completo de la separación. Que es la segunda, hace poco tuvieron una crisis, Emanuel y Julieta se separaron por celos de ella”, lanzó.

De acuerdo con su versión, durante ese primer distanciamiento al músico le habrían presentado a otra mujer, aunque ese vínculo no llegó a nada y él terminó regresando con Prandi. “Incluso, a él le presentaron una chica, que no prosperó. Y volvió con Julieta”, agregó.

“Parece que no”

Latorre también aprovechó para pasar factura, recordó que la modelo la había desmentido públicamente en una entrevista reciente y se mostró reivindicada por cómo terminaron las cosas: “Es raro lo de Prandi, duraron nada, y en la última nota ella decía que yo deliraba, parece que no. Estaba todo mal”.

Un matrimonio exprés

Lo que más sorprende del caso es la velocidad con la que todo se desarrolló. La boda se celebró hace muy poco y el quiebre llegó apenas unos días después. “Se casaron, todo muy rápido, y ahora se separaron de nuevo”, resumió la panelista.

Por lo que trascendió, Prandi no tendría intenciones de darle una nueva oportunidad a la relación y habría optado por cerrar esta etapa antes que intentar salvar un matrimonio recién iniciado. Mientras ninguno de los dos protagonistas rompe el silencio, se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre lo que realmente ocurrió puertas adentro.