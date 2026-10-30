A tres días del Superclásico, River Plate se bajó de la conferencia previa junto con Boca

Este jueves, a menos de tres días del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate que se disputará en La Bombonera, la Liga Profesional de Fútbol anunció la suspensión de la conferencia de prensa previa al partido con representantes de ambos equipos. En un comunicado difundido por redes sociales titulado "River se bajó de la conferencia", la organización explicó que la decisión se tomó de manera unilateral por la institución de Núñez: "La Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es 'rivales, no enemigos'", expresaron.

{{{htmlAmp}}}

El texto también explicó que la iniciativa buscaba tener en un principio la presencia tanto de un jugador de cada plantel como de Leonardo Ponzio y Rodolfo Arruabarrena, directores técnicos del 'Millonario' y el 'Xeneize' respectivamente. Sin embargo, antes de confirmar que no acudiría a la cita pactada para este viernes al mediodía en Ezeiza, la organización comunicó que "River no dio más respuestas al respecto", por lo que decidieron cancelar el evento.

Día picante entre River y AFA: discordia por el formato de torneo para 2027 y baja de la conferencia previa al Superclásico

Horas antes de que se conociera esta decisión, el cuadro rojiblanco también fue protagonista en la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino que tuvo lugar este jueves por la mañana. Al definir el nuevo formato de torneos de cara al próximo año, River Plate fue el único club en votar en contra: su propuesta incluía la posibilidad de que desciendan diez equipos y volver al campeonato de 20, pero finalmente se impuso por amplia mayoría mantener la cantidad actual y únicamente modificar la forma de disputa.

Montiel y Paredes en la última conferencia de prensa previa al Superclásico, disputado en abril de este año.

El comunicado completo de la Liga Profesional sobre la baja de River a la conferencia de prensa conjunta con Boca

Con el Superclásico en el horizonte del Torneo Mercado Libre Clausura 2026, el Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual #ConferenciaLPF previa al Boca – River, a menos de 24 horas para su desarollo. En la misma, y como viene sucediendo a lo largo de todos los campeonatos, iban a participar un jugador del Xeneize y otro del Millonario. Ante la ausencia de uno de los equipos protagonistas del partido de la fecha, se tomó la decisión de dar por suspendido el evento.

Al igual que en todos los torneos, este evento se venía trabajando desde hacía varios meses: se trata de un compromiso habitual que todos los clubes asumen al inicio de cada temporada, especialmente en el caso de los clásicos, y algo que se realiza desde hace varios años e incluso está reglamentado y aprobado por todas las instituciones.

En esta ocasión, incluso, se había planteado la posibilidad de que asistieran los directores técnicos de ambas instituciones, pero ante la falta de definición por lado del Millonario y para continuar con el normal desarrollo y logística del evento, se decidió avanzar con la habitualidad de la asistencia de los capitanes del plantel. Incluso así, River no dio más respuestas al respecto.

Desde hace 15 días, la Liga Profesional de Fútbol mantiene contacto permanente con ambas instituciones para garantizar el normal desarrollo de la actividad y poder dejar un mensaje a todos los socios e hinchas a través de un espacio con los medios.

Estas conferencias se realizan semanalmente para desdramatizar y para generar contenido de alcance internacional. Inclusive, hay compromisos comerciales que benefician a los clubes. Por eso la Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es "rivales, no enemigos".

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Xeneize" y el "Millonario" tendrá lugar el próximo domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, con arbitraje a definir. La televisación de este compromiso estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max. En cuanto al historial, el conjunto de La Ribera lo lidera con 94 triunfos contra 88 del conjunto de Núñez con un total de 84 empates.