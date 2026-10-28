River activó la "guardia alta" con la designación de Ramírez

El Millonario comenzó a difundir una serie de mensajes contra los árbitros del Superclásico y esto derivó en que se active la famosa "guardia alta"

En la tarde del martes se conoció de manera formal que Nicolás Ramírez será el árbitro encargado de administrar la justicia durante los noventa minutos del próximo duelo entre Boca y River en la Bombonera. Esto provocó que desde el Millonario hicieran una posteo en las redes sociales que para los hinchas fue denominando como la activación de la "guardia alta" para protegerse de cualquier maniobra desafortunada que pudiera llegar a suceder.

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Por medio de un posteo en sus redes sociales, el Millonario comunicó que Nicolás Ramírez había sido designado como el árbitro principal mientras que Silvio Trucco estará encargado del VAR. Es la primera vez en mucho tiempo que el club toma la decisión de informarle a los hinchas la terna arbitral de manera completa. Algo que fue celebrado de gran manera en los comentarios. "Muy bien, que se conozcan las caras. Guardia alta el domingo", escribió un fanático.

El Millonario decidió exponer a la terna arbitral del Superclásico en cada una de sus redes sociales.

Sin embargo, este no fue el verdadero comienzo porque todo inició con una serie de declaraciones que Ángel Correa realizó después del partido con Racing. "Ya parece mucha casualidad… contra nosotros hay que ir siempre al VAR, hay que hacer siempre un gol más", expresó el delantero que venía de que le anularan un gol de manera poco clara. Algo que generó un profundo debate en las redes sociales.

“Si esa jugada terminaba en gol, se hacía el 2-0 e iba a ser mucho más tranquilo para nosotros, para la tranquilidad del juego. Tuvimos que sufrir en algún momento porque íbamos 1-0 y en cualquier jugada te pueden empatar porque tienen jugadores de calidad”, agregó. El enojo fue bastante claro ante las cámaras de TNT Sports.

Al punto que Gonzalo Montiel y Leonardo Ponzio también se manifestaron después de la victoria frente a Racing. Los dos dejaron mensajes apuntando hacia el arbitraje. Uno que viene siendo muy cuestionado en el fútbol argentino por una serie de fallos que son poco claros, además de que cada árbitro pareciera que tuviera un criterio bastante distinto de acuerdo con los equipos que saltan al campo de juego.

Cómo nació la "guardia alta"

Todo comenzó un 18 de febrero del 2018 después de que River empatara con Godoy Cruz un partido en el que fue perjudicado de gran manera por Jorge Baliño en una serie de jugadas. Las más destacadas de todas fue un gol del "Morro" García en un notable offside, que si se hubiera sancionado habría permitido la victoria del Millonario en aquella jornada.

“La guardia alta era porque nos habían echado de la AFA, no es que nosotros dijimos que no queríamos estar. Hicieron una lista de mesa chica sin River porque les molestaba que tuviéramos una opinión diferente sobre temas importantes”, señaló Rodolfo D'Onofrio hace un tiempo en ESPN. “Cuando hicimos lo de la guardia alta fue porque estaban ocurriendo algunas cosas raras y en esas cosas raras no solo estaban metido los directivos del fútbol argentino sino también la política nacional, y teníamos que defendernos porque la cosa estaba complicada”, agregó.

“Un lunes habíamos tenido un partido con Godoy Cruz donde el Morro García hizo un gol estando dos metros en offside y fue el día en el que además a Jonatan Maidana le cobran un tiro libre peligroso para River por algo que no fue un pase atrás y el árbitro se equivocó tanto que Horacio Elizondo me llamó y me pidió disculpas”, sentenció.