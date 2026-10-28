Cómo sale Boca vs. River según el análisis más completo de la historia de la astrología: los minutos de los goles

El análisis más completo de la historia de la astrología deportiva terminó con el misterio y predijo cómo puede llegar a salir el Boca Juniors vs. River Plate que se avecina, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El especialista Matías Ferra detalló paso a paso, a través de su cuenta verificada en X (@Lodicelaluna), lo que puede llegar a ocurrir, para sus casi 61.000 seguidores.

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Los equipos dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y Leonardo Ponzio, respectivamente, se medirán en La Bombonera el domingo 1 de noviembre desde las 15 horas, por la anteúltima fecha de la etapa regular en el Torneo Clausura 2026. Con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se tratará de un duelo trascendente para los dos ambas tablas de posiciones, tanto la del certamen como la anual.

A modo de conclusión, "Mati" Ferra sentenció que habrá una gran paridad, aunque con más chances para Boca que para River de quedarse con los tres puntos en casa. Incluso, adelantó cuándo puede llegar a haber goles o emociones fuertes en la cancha del cuadro azul y oro, en un nuevo compromiso que promete ser apasionante dentro y fuera del campo.

El análisis más completo de la astrología antes del Boca vs. River del Torneo Clausura 2026

El análisis astrológico del Boca vs. River del domingo presenta un escenario muy interesante. Los indicadores muestran una leve ventaja para el local, pero también hay señales que invitan a prestar atención al momento de River y, en particular, al ciclo de Ponzio.

Para llegar a una lectura lo más completa posible, crucé la carta eventual del partido con los tránsitos de ambos clubes, los ciclos de sus técnicos, las revoluciones lunares, los ciclos presidenciales, la astrocartografía, grados sabianos y los indicadores vinculados con los capitanes.

Cómo sale Boca vs. River según la astrología, en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino.

La carta eventual del partido

La carta del encuentro muestra una tendencia apenas favorable a Boca. La Luna en Leo aporta fuego, iniciativa y una fuerte necesidad de imponerse. Hay un antecedente estadístico que llama la atención: entre los últimos 50 clásicos que estamos tomando como referencia, encontramos cuatro partidos con esta misma configuración y los cuatro terminaron con una victoria de Boca. Es un dato interesante, aunque son pocos casos como para tomarlo como una regla predictiva.

Otro punto a favor del local es que las luminarias mantienen buenos aspectos con uno de sus significadores. Sin embargo, la presencia de signos mutables en la carta habla de un partido en el que ambos equipos podrían tener que adaptarse sobre la marcha. Puede haber cambios de planteo, ajustes tácticos y momentos en los que el juego no salga como cada equipo lo había preparado.

El significador del árbitro está retrógrado. Esto puede asociarse con revisiones, rectificaciones o decisiones que generen discusión. La posición permite considerar una posible inclinación favorable al local, pero la retrogradación también introduce dudas y replanteos. No lo tomaría como una confirmación de parcialidad, sino como un indicador para observar con atención cómo se desarrolla el arbitraje.

River aparece representado por Mercurio retrógrado en Escorpio, dentro de la zona combusta que estamos considerando en esta carta. Es una posición que puede dificultar la expresión de sus recursos, complicar la toma de decisiones y obligar al equipo a revisar sus movimientos una y otra vez. A esto se suma la cuadratura entre Marte y Mercurio, que plantea tensión entre los significadores del club, el cuerpo técnico y el capitán visitante. Simbólicamente, puede reflejar diferencias entre lo que pretende la institución y lo que necesitan o buscan quienes tienen la responsabilidad de conducir al equipo dentro de la cancha.

Los significadores deportivos de ambos conjuntos presentan dificultades vinculadas con la retrogradación. Por eso, no espero necesariamente un partido en el que todo fluya según lo previsto. River podría mejorar en algunos aspectos de su juego, pero también encontrarse con obstáculos que condicionen su rendimiento. Hay otro punto que merece atención: los indicadores vinculados con posibles lesiones. La configuración invita a observar especialmente a los jugadores juveniles y a los capitanes de ambos equipos. En Boca, la precaución es mayor por la lesión que arrastra su capitán y por los indicadores de la carta eventual. Esto no significa que vaya a producirse una lesión; es un tema para seguir de cerca dentro de la lectura astrológica.

En los tránsitos institucionales de Boca encontramos una Luna que comienza en una posición algo adversa, pero que luego transita sobre el Ascendente. Ese cambio es importante: la carta pasa de una condición inicial menos favorable a otra que puede representar una recuperación, una respuesta del equipo o una mayor capacidad para hacerse presente en el partido. Marte en casa uno, bien aspectado con los planetas de casa nueve, suma impulso y también conecta con la dimensión internacional de la institución. Por su parte, Venus, representante del Medio Cielo, está retrógrado. Esto indica que no todo está despejado en relación con los objetivos y los resultados. Aun con esas dificultades, la evolución de la Luna y los aspectos de Marte permiten sostener una lectura moderadamente favorable para Boca.

En el ciclo del Vasco Arruabarrena, el Sol se acerca a una de las posiciones más importantes de su recorrido y ocupa un lugar destacado en la zona más elevada de la carta. Es un indicador que merece atención cuando analizamos una etapa de exposición, objetivos y posibilidades de alcanzar algo relevante. A esto se suman varios aspectos favorables. La Luna transita por la casa seis de la carta eventual y forma un sextil con Marte, regente del Medio Cielo.

Además, Júpiter en tránsito se acerca a Venus, regente de la casa nueve, una combinación que puede acompañar una evolución positiva del ciclo. La revolución lunar agrega otros elementos a favor: la Parte de Fortuna está en casa seis, vinculada con la actividad deportiva, y forma un trígono con Venus, que está directo y rige el Medio Cielo. La Luna, además, forma un trígono con Júpiter. En conjunto, el ciclo de Arruabarrena presenta indicadores que respaldan una lectura positiva para este momento.

Victoria de Boca o empate ante River, según la astrología.

Encuentro aca uno de los puntos más interesantes de todo el análisis. El ciclo de Ponzio atraviesa un momento especialmente significativo. La Luna en tránsito está conjunta a su Júpiter natal y forma un trígono con la Luna natal del ciclo. Además, Júpiter en tránsito se encuentra a aproximadamente un grado de la conjunción exacta con la Parte de Fortuna. Es una combinación que merece destacarse.

En términos astrológicos, encontramos indicadores de expansión, reconocimiento y oportunidades que podrían darle a Ponzio una visibilidad especial y acompañar un momento importante de su recorrido. Pero hay otra cara que no podemos dejar de lado. En su revolución lunar, Saturno, regente del Medio Cielo, está retrógrado y la Luna se encuentra conjunta a Saturno. Esta configuración introduce una nota de exigencia, frustración o dificultad para concretar las expectativas. Por eso, el ciclo personal de Ponzio puede atravesar una etapa muy favorable sin que eso se traduzca necesariamente en una victoria de River. Una cosa es el momento individual y otra, la respuesta colectiva de la institución. Esa diferencia es una de las claves del clásico.

En la revolución lunar de Boca, la Luna se encuentra en la casa deportiva, en conjunción partil con Neptuno, regente de la casa seis, y en trígono con el Sol. Además, la propia Luna rige el Medio Cielo lunar. También aparecen los dos benéficos en sextil. Pero hay un aspecto que sobresale por encima de los demás: el trígono entre el Sol y la Luna, que aporta una relación armónica entre ambas luminarias.

En River, en cambio, encontramos una gran cuadratura fija. El Sol y la Luna están enfrentados, mientras que Marte, regente de la casa seis, y el Sol, regente del Medio Cielo lunar, participan de una configuración que puede representar fricción, tensión y dificultades para encontrar una salida sencilla a las exigencias del encuentro. La diferencia entre las dos revoluciones lunares es importante para el análisis: Boca presenta una configuración más armónica, mientras que River aparece expuesto a una dinámica de mayor tensión.

En el ciclo de Stefano Di Carlo, River se acerca al primer aniversario de su asunción. El regente del Medio Cielo está retrógrado, pero Marte, regente del Ascendente, forma un trígono con la Luna. Hay elementos que permiten interpretar esta etapa como un momento importante para su ciclo presidencial. En Boca, Mercurio, regente del Ascendente del ciclo de Riquelme, también está retrógrado, aunque forma un trígono con la Luna.

A esto se suma una serie de aspectos que merece atención: Marte, regente del Medio Cielo, forma un trígono aplicativo con Marte natal. Júpiter, por su parte, mantiene buenos aspectos con Mercurio y Marte y se dirige hacia un trígono con el Sol y la Parte de Fortuna. El ciclo de Riquelme presenta, por lo tanto, indicadores favorables que refuerzan la lectura positiva de Boca en este momento.

Desde la astrocartografía aparece otro dato que suma a la lectura favorable para el local: Neptuno y Saturno estarán pasando sobre la Argentina. Esta combinación podría favorecer a Boca, especialmente al comienzo del encuentro. Es un factor más para tener en cuenta. La lectura general muestra una ventaja ajustada para el equipo local, pero no descarta la capacidad de River para complicar el clásico.

Mercurio es uno de los planetas más importantes en la carta de River y actualmente se encuentra retrógrado. En los ciclos del club que venimos estudiando, esta condición suele coincidir con etapas en las que el juego no termina de lucir, las ideas no se traducen con fluidez en la cancha y aparecen dificultades para construir las jugadas con claridad. River puede tener recursos y generar situaciones, pero le cuesta conseguir que todo funcione de manera coordinada y natural. Es otro factor para considerar en el Superclásico, sobre todo al observar la circulación de la pelota, la toma de decisiones y la capacidad de resolver situaciones bajo presión.

Al observar los tránsitos de los capitanes, aparecen diferencias importantes. Paredes presenta un panorama de mayores tensiones, con el Sol en aspecto difícil con Saturno. Desde la astrología, esta configuración invita a prestar atención al desgaste, las exigencias y las limitaciones físicas, especialmente teniendo en cuenta la lesión que viene arrastrando. No permite afirmar que vaya a sufrir una nueva lesión, pero sí es un indicador que merece seguimiento.

Nicolás Otamendi, en cambio, presenta varios aspectos positivos. Marte en oposición a Mercurio y al Sol introduce una simbología de tensión, golpes o situaciones que exigen precaución. Sin embargo, hay un tránsito que sobresale: Júpiter en trígono con su Júpiter natal. En astrología deportiva, este aspecto se interpreta tradicionalmente como un factor favorable para el rendimiento, la confianza y la capacidad de responder ante las exigencias. Por eso, el panorama de Otamendi combina una advertencia simbólica con un indicador de expansión y fortaleza. La diferencia entre los dos capitanes suma otro elemento al análisis, aunque estos aspectos astrológicos no permiten predecir lesiones reales ni establecer quién tendrá un mejor desempeño físico.

Boca

Representado por: Un oficial con el uniforme de campaña sucio prepara para la instrucción a soldados cuyo equipamiento está tan desgastado como el suyo. Este símbolo representa la capacidad de sostener una responsabilidad aun en condiciones difíciles. Habla del desgaste que deja la experiencia, de la disciplina necesaria para continuar y de la tarea de preparar a otros para afrontar los desafíos que se presentan. La imagen muestra que no siempre se lidera desde una posición de comodidad o fortaleza aparente. A veces, quien guía también está atravesando sus propias dificultades y, aun así, debe encontrar la manera de organizarse y seguir adelante. Clave simbólica: la resistencia frente al desgaste y la capacidad de reorganizarse ante la adversidad.

River

Representado por: Un fino pañuelo de encaje, herencia de antepasados valerosos. Este símbolo representa el legado que recibimos, los conocimientos que se transmiten de generación en generación y el valor de preservar aquello que fue construido con esfuerzo y dedicación. Habla de la experiencia acumulada, de la precisión y de la capacidad de perfeccionar lo que otros iniciaron. Nos recuerda que hay herencias que no tienen un valor material: son enseñanzas, habilidades y recursos que nos permiten afrontar los desafíos del presente. Clave simbólica: el legado que conservamos, honramos y perfeccionamos con el tiempo.

Tiene un factor que no podemos ignorar: el momento extraordinario que muestran los tránsitos del ciclo de Ponzio. Probablemente sea uno de los indicadores individuales más fuertes de todo el análisis y podría darle al visitante la posibilidad de obtener un resultado importante.

Momentos en los que podrían darse los goles o situaciones importantes

Los siguientes horarios son ventanas de observación astrológica, con un margen de análisis de ±1 minuto. No implican que necesariamente vaya a producirse un gol o una jugada decisiva en esos momentos.

Primer tiempo:

Minuto 7.

Minuto 10.

Minuto 15.

Minuto 22.

Minuto 32.

Minuto 38.

Minuto 42.

Segundo tiempo:

Minuto 4.

Minuto 13.

Minuto 16.

Minuto 20.

Minuto 24.

Minuto 33.

Minuto 38.

Minuto 41.

Minuto 48.

La conclusión

Como verán, la paridad es muy marcada. La carta eventual, el color y el día favorecen al local. Los tránsitos presidenciales de Di Carlo a un solo día del retorno solar, vale la pena ser destacado.

Sin embargo, cuando cruzamos la carta eventual, los tránsitos institucionales, las revoluciones lunares y los ciclos presidenciales, Boca reúne una cantidad ligeramente mayor de señales favorables, y los excelentes tránsitos del ciclo de Ponzio le dan un plus al visitante.