Oficial: Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

Nicolás Ramírez fue designado para dirigir el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, partido fundamental para el presente de ambos equipos que se disputará este domingo 1 de noviembre desde las 15 horas en La Bombonera. El referí de 39 años se impuso en la elección a Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, los otros candidatos que estaban en consideración para impartir justicia en uno de los encuentros más esperados del fútbol argentino.

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El historial de Ramírez con ambos equipos registra 21 partidos dirigidos al 'Millonario' con un balance de 11 victorias, tres empates y siete derrotas. En el caso del 'Xeneize' estuvo al frente de 14 encuentros, con un saldo de siete triunfos, dos igualdades y cinco caídas. Además, el árbitro tendrá a su cargo su cuarto Superclásico: hasta el momento, el cuadro de Núñez ganó dos de esos cruces y el de La Ribera se impuso en el restante.

Así está conformada la terna arbitral del Superclásico:

La terna arbitral encabezada por Nicolás Ramírez contará con Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes. Sebastián Zunino será el cuarto árbitro, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR y Gastón Suárez cumplirá la función de AVAR.

El historial de Boca vs. River: el desglose total por competencia

Competencia Partidos Jugados Victorias de Boca Victorias de River Empates Ligas Nacionales (Amateur + Profesional) 218 80 73 65 Copas Nacionales 15 3 5 7 Copas Internacionales 32 11 10 11 TOTAL OFICIAL 266 94 88 84

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Xeneize" y el "Millonario" tendrá lugar el próximo domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, con arbitraje a definir. La televisación de este compromiso estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max. En cuanto al historial, el conjunto de La Ribera lo lidera con 94 triunfos contra 88 del conjunto de Núñez con un total de 84 empates.

Cómo llegan River y Boca al Superclásico

Boca atraviesa un buen presente y llega con la clasificación a los playoffs asegurada: el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena suma 27 puntos en la Zona A del Clausura y se ubica segundo detrás del líder Instituto de Córdoba (32). Además, el triunfo frente a Independiente en la última fecha le permitió alcanzar la cima de la tabla anual con 57 unidades y superar por un punto a Rosario Central. De esta manera, el 'Xeneize' afrontará el clásico con la posibilidad de dar un paso importante en la lucha por el título de campeón de Liga.

River, por su parte, consiguió una victoria importante frente a Racing el pasado domingo que le permitió acomodarse en la Zona B del campeonato. El equipo alcanzó los 23 puntos y quedó en el cuarto puesto, por lo que buscará sumar para consolidar su posición y asegurar su lugar en los octavos de final. En la tabla anual, el 'Millonario' acumula 52 unidades y se encuentra a cinco de Boca: una victoria en La Bombonera le permitiría recortar la distancia con su eterno rival y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación general, con el objetivo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, además de darle un impulso anímico de cara al cierre de la temporada.