Cuántos partidos le lleva Boca a River en el historial: todos los números del Superclásico

Boca Juniors y River Plate volverán a enfrentarse en el fútbol argentino, en el marco de la fecha 15 en el interzonal del Torneo Clausura 2026. La Bombonera será el emblemático escenario del partido oficial número 267 entre ambos gigantes. Hasta el momento, en los 266 anteriores hubo 94 victorias del "Xeneize", 88 del "Millonario" y 84 empates. La diferencia hoy es de seis encuentros a favor del equipo de La Ribera.

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Si se tienen en cuenta los compromisos no oficiales, como por ejemplo los amistosos, la estadística señala que Boca también está arriba de River por cinco cotejos. Entonces, si se contabilizan absolutamente todos los choques entre los dos, el cuadro "azul y oro" tiene once duelos de ventaja por sobre el de Nuñez.

En las últimas diez presentaciones por los puntos, Boca amplió la diferencia sobre River: ganó en cinco ocasiones, perdió en tres e igualaron en las dos restantes. Además, los dos partidos más recientes se quedaron del lado del "Xeneize": se impuso por 2-0 en La Bombonera y luego por 1-0 en el estadio Monumental.

El partido del domingo 1 de noviembre a las 15 horas será muy importante para los conjuntos dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y Leonardo Ponzio. Mientras que el dueño de casa ya avanzó a los playoffs y va por el título de la tabla anual, la visita buscará asegurar el pase a los octavos de final y acercarse a los puestos de la Copa Libertadores 2027 en la clasificación general.

El historial de Boca vs. River: el desglose total por competencia

Competencia Partidos Jugados Victorias de Boca Victorias de River Empates Ligas Nacionales (Amateur + Profesional) 218 80 73 65 Copas Nacionales 15 3 5 7 Copas Internacionales 32 11 10 11 TOTAL OFICIAL 266 94 88 84

Los números totales del historial entre Boca y River, en el Superclásico.

El historial en los amistosos

Partidos jugados: 124.

Ganó Boca: 46.

Ganó River: 41.

Empates: 37.

Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026: hora, TV en vivo y streaming

A falta de la confirmación oficial tanto del horario como de los árbitros, el partido en La Bombonera será el domingo 1° de noviembre desde las 15. La transmisión en vivo en la televisión será de ESPN Premium y TNT Sports, los canales del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online irá por Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Flow.