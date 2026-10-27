Riquelme eligió a sus 9 jugadores preferidos del fútbol argentino, sin contar a los de Boca: quiénes son

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, eligió a sus nueve jugadores preferidos del fútbol argentino sin contar a los del "Xeneize". El emblema del club de La Ribera asistió al piso de AZZ, el canal de streaming de Flavio Azzaro, y dejó títulos para todos los gustos. De hecho, se pronunció acerca de los temas de la actualidad del torneo en general, de la propia institución y del plantel dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

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Consultado al respecto de las estrellas del Torneo Clausura 2026, el ídolo azul y oro dejó en claro qué jugadores son los que más le gustan hoy por hoy. Allí fue cuando el exmediocampista se quedó con Ángel Di María (Rosario Central), Adrián "Maravilla" Martínez (Racing), Facundo Farías (San Lorenzo), Thiago Almada, Ángel Correa (ambos de River Plate), Franco "Mudo" Vázquez, Lucas Zelarayán (los dos de Belgrano de Córdoba), Alex Luna (Instituto de Córdoba) y Tiago Palacios (Estudiantes de La Plata).

Con relación al goleador de Racing, Riquelme opinó: "Maravilla Martínez me hace acordar a (Martín) Palermo. Tiene algunas cosas parecidas, aunque otro Palermo no va a haber nunca más. Fuimos afortunados, tuvimos la suerte de disfrutarlo como hincha y como compañeros. Son jugadores que dan todo lo que tienen. Son jugadores que dan todo lo que tienen, en un momento les tenés que decir ´pará porque te van a echar´". En la misma línea, manifestó que "son jugadores muy diferentes dentro del área y fuera del área. Cuanto más vive dentro del área, te da la sensación de que algo va a pasar. Son muy mañosos".

Maravilla Martínez le hizo varios goles a Boca.

Luego, el "Torero" comparó a Farías con Carlos Tevez por su capacidad para proteger el balón, ya que “cubre la pelota como en el barrio y eso pocos jugadores lo saben hacer. Pone el culo medio parecido a como se ponía antes". "Cuando gira, me hace acordar mucho a Tevez cuando te chocaba antes de que te llegue la pelota. El fútbol argentino tiene mucho de eso, que se juega como en el barrio y de que te quiero ganar por la gaseosa”, amplió.

Al respecto de Almada y Correa, el Presidente de Boca los calificó como "jugadores de Selección, que son distintos, como Di María”. Incluso, llenó de elogios a las dos figuras del "Pirata" campeón, ya que aseveró que “Belgrano lo ha hecho bien y siguió compitiendo. Tiene a Zelarayán, que juega muy bien, y al Mudo Vázquez que juega muy bien”. Por último, Riquelme mencionó Luna y a Palacios como otros futbolistas que le gustan del certamen doméstico.