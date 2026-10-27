River ya piensa en Boca con un descartado, una vuelta y un jugador "tocado": el plan de Leo Ponzio

Después del triunfo por 1 a 0 en el Monumental contra Racing, River Plate se prepara para afrontar un nuevo Superclásico en este 2026. Boca Juniors está en un mejor momento con la clasificación a la final de la Sudamericana, el presente en la tabla anual y la semifinal de la Copa Argentina, mientras que el "Millonario" está dentro de los puestos de playoffs del Torneo Clausura pero cuenta con algunos jugadores que no están al 100% de sus condiciones físicas. Quiénes son los afectados en el equipo de Leonardo Ponzio y cómo llegarán al partido de este domingo 1° de noviembre en La Bombonera.

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Las bajas de River por lesión que preocupan a Ponzio de cara al Superclásico ante Boca

El primer descartado de manera definitiva es Fausto Vera, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha en el partido contra Belgrano de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes. El volante central que ocupaba el lugar de Aníbal Moreno en la mitad de la cancha volvería recién para los octavos de final del campeonato y no enfrentará al rival de toda la vida. Por su parte, Moreno -que salió dolorido ante la "Academia", padece una molestia en la zona lumbar -la cuál arrastraba- y todo indica que estará a disposición del cuerpo técnico.

La otra preocupación de Ponzio y compañía pasa por qué sucederá con Sebastián Driussi. El experimentado delantero de River tuvo un dolor lumbar antes del inicio del clásico ante los de Avellaneda y ni siquiera sumó minutos, por lo que Lucas Beltrán fue titular como pasó ante el "Pirata". Ambos casos son alertas en el "Millonario" y el "León" deberá esperar el correr de la semana para definir si finalmente estarán disponibles para darles rodaje. Del resto del plantel no hay más bajas, salvo Juan Carlos Portillo y Agustín Ruberto que aún se recuperan de sus respectivas roturas de ligamentos.

Sebastián Driussi, en duda en River para el Superclásico contra Boca

La posible formación de River para el Superclásico ante Boca

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno o Lucas Silva; Tobías Andrada, Thiago Almada y Tomás Galván; Lucas Beltrán o Sebastián Driussi. El nombre de Lautaro Rivero -autor del gol contra Racing- también sonó en las últimas horas para estar desde el arranque ocupando el lugar de Lucas Martínez Quarta -quien volverá tras la sanción por la quinta amarilla-. En caso de que Ponzio elija nuevamente al zaguero surgido de las Inferiores, Otamendi quedaría como primer central tal como pasó contra la "Academia".

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Xeneize" y el "Millonario" tendrá lugar el próximo domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, con arbitraje a definir. La televisación de este compromiso estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max. En cuanto al historial, el conjunto de La Ribera lo lidera con 94 triunfos contra 88 del conjunto de Núñez con un total de 84 empates.