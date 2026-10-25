Miguel Borja eligió a la figura del próximo Superclásico y desató polémica en River vs. Boca

Tan solo queda una fecha para que se produzca el partido más importante del fútbol argentino, como es el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que se encuentra programado en el Torneo Clausura 2026. En la previa, se desprende una importante declaración de Miguel Ángel Borja, que decidió elegir a la próxima figura de los 90 minutos, pero terminó desatando un vendaval de críticas por parte de los hinchas del Millonario.

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"¿Quién va a ser la figura? Va a ser Álvaro Montero", respondió en charla con ESPN Colombia. Estas palabras no fueron del todo bien recibidas por los hinchas, que manifestaron que se olvidó de su paso por la Banda Roja. Aunque no es la primera vez que el atacante coquetea con el Xeneize a partir de sus palabras y también de los hechos, debido a que en mercados de pases anteriores estuvo bastante cerca de sumarse al plantel.

Por otro lado, el delantero colombiano no se animó a dar un claro favorito. "No sé quién ganará, yo no me meto ahí ya", agregó. Una respuesta que agrandó mucho más el descontento de los hinchas de River, que rápidamente salieron a castigarlo en las redes sociales por no marcar una clara posición sobre quién debe quedarse con los tres puntos que se pondrán en juego. Un partido vital para el equipo de Leo Ponzio, que tiene intenciones de clasificar a una copa internacional de cara a la próxima temporada.

Hay que recordar que Miguel Borja se marchó del Millonario en diciembre de 2025 por medio de la libertad de acción después de que Marcelo Gallardo y la dirigencia decidieran no renovarle el contrato. Uno de los trascendidos que circuló fue que hubo un pedido de extensión con mejora salarial que era demasiado elevada y que no coincidía en nada con lo que venía mostrando dentro del campo de juego.

"Pasó más por lo colectivo. Yo lo he dicho en varias ocasiones. El final no fue como el que yo pensaba que iba a ser, pero me quedo con las cosas buenas, positivas, con los títulos, con la historia que se dejó. Porque creo que hay mucha gente que valora ese esfuerzo y esa pasión que yo les entregué. Y bueno, creo que fue más lo colectivo el final. No se daban las cosas, no funcionaban muchas veces los partidos y lo bonito del fútbol es que te da revancha", expresó en la charla que mantuvo con ESPN.

¿Borja estuvo cerca de jugar en Boca?

Sí, pero no fue en el mercado de pases de invierno y tampoco en el verano de 2026, sino que la incorporación de Miguel Borja a Boca pudo darse mucho antes de que se sumara a River. De acuerdo con su versión de la historia, se dio un contacto formal, pero por una serie de diferencias con Palmeiras no se alcanzó un acuerdo.

"Tuve la oportunidad de hablar con Riquelme antes de llegar a River, eso fue después de la Copa América que se jugó en Brasil en pandemia, ellos quedaron muy impresionados con el tema de los penales. Después no se dieron las cosas por el tema de los números, porque Palmeiras no quería acceder a los números, yo tampoco pensé en que tenía que bajarme de salario pasando de Palmeiras a Boca, entonces por eso no se dio", sentenció.