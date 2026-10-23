El árbitro que la AFA piensa para colocar en el Boca vs. River del Clausura

La AFA ya tendría al candidato para administrar la justicia durante los 90 minutos y es uno con historial favorable para el Millonario

A una fecha de que se dispute el partido más importante del fútbol argentino, la AFA se encuentra analizando cuál es el árbitro más calificado y con mejor presente para impartir justicia a lo largo de los 90 minutos. Al parecer, hay un candidato que pica en punta para estar presente en el campo de juego de la Bombonera y dirigir las acciones que Boca y River vayan a reproducir.

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De acuerdo con lo informado por el periodista Sebastián Srur, el gran candidato a dirigir en la Bombonera es Nicolás Ramírez, mientras que Yael Falcón Pérez se encuentra en un segundo escalón. "En estas horas, suena fuerte Ramírez", expresó el periodista en su cuenta de X (ex Twitter).

el árbitro es el que más fuerte suena para dirigir a uno de los partidos más importantes del campeonato argentino

El historial expone que Nicolás Ramírez estuvo presente en tres Superclásicos entre Boca y River y lo hizo de una manera particular porque fue de manera consecutiva. El historial expone que hay una ventaja para el Millonario porque se despachó con dos victorias, mientras que el Xeneize se quedó con el partido que se disputó el pasado 6 de noviembre de 2025 en la Bombonera.

Al parecer, la AFA estaría siguiendo el desempeño del árbitro en los últimos partidos y entiende que se trata del mejor candidato que presenta el Colegio de Árbitros para dirigir un partido que puede llegar a ser más que clave para los dos equipos. Uno porque sueña con quedarse con el título que arroja ser el primero de la tabla anual, mientras que el otro necesita sumar unidades para clasificarse a la siguiente ronda del Torneo Clausura, como también a la Copa Sudamericana del próximo año.

Un clásico que puede definir el futuro de Ponzio

Por otro lado, la continuidad de Leonardo Ponzio se encuentra atada a varios elementos que dependen de cómo los obtenga o no, y podrán definir su presencia al mando del equipo en la temporada 2027. El resultado que obtenga en el Superclásico es uno de ellos porque puede condicionar a River a que se complique de gran manera en la clasificación de cara a la Copa Sudamericana y la siguiente ronda del Torneo Clausura.

Hay que recordar que el entrenador tiene contrato hasta junio de 2027, pero se trata de una medida que la AFA obligó a River porque no permite que un entrenador oficie de interino por más de dos partidos profesionales. Es por ello que los resultados que obtenga determinarán si continuará en el cargo o será removido por otro cuerpo técnico. El nombre de Ramón Díaz es uno que sonó bastante fuerte en los últimos días debido a que rechazó una importante oferta para hacerse cargo del Corinthians de Brasil.