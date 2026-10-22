Cuántos partidos le lleva Boca a Independiente y cuándo dio vuelta el historial: todos los números

Boca Juniors enfrenta a Independiente en el Torneo Clausura. Cómo se encuentra el historial y cuándo el "Xeneize" dio vuelta la paternidad.

Boca Juniors visitará a Independiente el domingo 25 de octubre, a las 17, en el estadio Libertadores de América, en un clásico de peso para ambos en el Torneo Clausura 2026. El duelo llega con un historial favorable al "Xeneize" y con un antecedente clave que cambió el rumbo de la estadística.

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Luego de la históerica victoria en el Maracaná frente a Vasco Da Gama, que le di el pase a la final de la Sudamericana, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena buscará consolidr el segundo puesto del Grupo A. Los dirigidos por Jadson Viera, por su parte, necesitan sumar para comenzar a asegurar un lugar entre los 8 para los playoffs.

Cuántos partidos le lleva Boca Juniors a Independiente

En partidos oficiales, Boca Juniors e Independiente se enfrentaron 229 veces. El "Xeneize" ganó 80 encuentros, el Rojo se impuso en 76 y hubo 73 empates tras el último cruce, disputado el 11 de abril de 2026 en La Bombonera. La diferencia actual es de cuatro partidos a favor de Boca. Aquel último clásico, por el Torneo Apertura, terminó 1-1 y mantuvo intacta la ventaja que el equipo de la Ribera tenía antes de ese duelo.

El próximo capítulo se jugará en cancha del "Rey de Copas", por la fecha 14 del Clausura. Nazareno Arasa será el árbitro de un partido que puede ampliar la diferencia de Boca o acercar al conjunto de Avellaneda en la estadística.

El día que Boca dio vuelta el historial ante Independiente

Durante gran parte del siglo XX, la estadística tuvo un claro dueño. El primer enfrentamiento oficial se disputó el 28 de mayo de 1911 y terminó con victoria de Independiente por 3-1. A partir de ese momento, el "Rojo" construyó una ventaja que durante años pareció muy difícil de descontar. Según el registro histórico del clásico, llegó a tener 17 partidos de diferencia en 1960.

El cambio no se produjo de golpe. Boca fue reduciendo la distancia con el paso de las décadas, hasta convertir el historial en una pelea estadística muy cerrada. El partido que significó un punto de quiebre se jugó el 29 de junio de 2003 por la fecha 18 del Torneo Clausura, cuando Boca Juniors venció 3-1 a Independiente en La Bombonera.

Los goles del conjunto de Carlos Bianchi fueron de Miguel Caneo, José María Calvo y Héctor Bracamonte. Rivas descontó para el equipo entonces dirigido por Oscar Ruggeri. Aquella victoria es recordada como el momento en que el Xeneize pasó al frente en el historial. También tuvo un valor simbólico: se produjo durante una de las etapas más exitosas de Boca en el plano internacional.

Miguel Caneo festeja uno de los tres goles de Boca en 2003, cuando el "Xeneize" cambió el historial con el "Rojo".

Un triunfo entre las finales de la Copa Libertadores

El clásico se disputó entre los dos partidos decisivos de la Copa Libertadores 2003 frente a Santos. Con la prioridad puesta en el torneo continental, Bianchi presentó una formación alternativa. Aun así, Boca se impuso con autoridad. La victoria lo dejó como único escolta de River a cuatro puntos, aunque esa misma jornada el Millonario se consagró campeón en Bahía Blanca.

Días después, el Xeneize completaría su conquista en la final ante Santos. El 3-1 a Independiente quedó, de esta manera, como una postal de un equipo que también sumaba hitos en el plano local.

Cómo llegan Boca e Independiente al próximo clásico

El encuentro del domingo tiene relevancia para ambos en el Torneo Clausura. Boca intentará sostener su campaña mientras convive con un calendario exigente, que incluye la definición de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. Independiente, en tanto, necesita sumar para no quedar fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. La condición de local aparece como un desafío: el equipo de Avellaneda lleva más de 80 días sin ganar en su estadio.

Con cuatro partidos de diferencia, cada clásico puede modificar el panorama. Boca buscará estirar su ventaja; Independiente, recortar una distancia que el Xeneize empezó a construir hace más de dos décadas.