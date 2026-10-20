Qué necesita Independiente para clasificar a los playoffs: las cuentas que hace

Independiente sumó un punto con sabor a poco frente a Racing en el clásico, como visitante, y ahora hace cuentas como para poder clasificar a los playoffs. El equipo dirigido por Jadson Viera se ubica octavo en el Grupo A del Torneo Clausura 2026 en el fútbol argentino, por lo que ocupa el último boleto de la zona rumbo a la etapa de eliminación directa del certamen.

{{{htmlAmp}}}

A falta de tres fechas para el final y con nueve puntos en juego, el "Rojo" tiene 19 unidades en 13 jornadas. Allí está a uno de Gimnasia de Mendoza (7°) y Newell´s (6°), mientras que le lleva dos puntos a San Lorenzo (9°) y 5 a Estudiantes de La Plata (10°) y a Unión de Santa Fe (11°). Los mencionados equipos son sus únicos competidores directos en esta recta definitiva.

Independiente recibirá a Boca Juniors en el clásico en Avellaneda, el domingo 27 de octubre desde las 17. En las últimas dos fechas chocará con Defensa y Justicia de visitante y Deportivo Riestra de local, con los días y horarios a definir todavía por la organización del certamen.

Todo indica que con sumar cinco puntos de los nueve posibles le alcanzará al "Rey de Copas" para meterse en los octavos de final, ya que obligará a San Lorenzo a ganar sus tres encuentros. Es que, en la diferencia de gol, el cuadro de Avellaneda (-1) le lleva cuatro tantos al de Boedo (-5).

La tabla de posiciones de la zona de Independiente en el Torneo Clausura 2026

La tabla de posiciones de la zona de Independiente en el Clausura (Promiedos).

La tabla anual, con Independiente casi afuera de las Copas de 2027

En la clasificación general, con sólo tres fechas por jugarse, todo indica que el "Diablo" se quedará otra vez al margen de la Libertadores y la Sudamericana. No solamente se encuentra a cinco puntos de Gimnasia de La Plata, el último que entra hoy a la Sudamericana, sino que además está a dos de Estudiantes y a cuatro de Lanús.

Al margen de que pueden llegar a abrirse dos cupos más de acuerdo a quiénes sean los campeones del Clausura y de la Copa Argentina, la única chance realista del "Rojo" hoy es coronarse en el Clausura, lo que lo depositaría automáticamente en la próxima Libertadores.

La tabla anual (Promiedos).

El fixture de Independiente y de sus rivales directos para clasificar a playoffs