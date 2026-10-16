El Kun Agüero puso un nombre sobre la mesa en la campaña electoral de Independiente. El exdelantero, que acompaña a Luciano Nakis como asesor, reveló que intentarán contratar a Gabriel Milito como entrenador si la Lista Roja gana las elecciones. La posibilidad, aclaró, dependerá de la voluntad del técnico, que actualmente trabaja en Chivas de Guadalajara y tiene contrato vigente.

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“Nosotros queremos que el técnico sea Milito, pero hoy está trabajando. Si él está de acuerdo, lo iremos a buscar en diciembre”, afirmó Agüero este viernes en diálogo con Radio Continental. La frase expone la principal apuesta futbolística del espacio que encabeza Nakis, aunque no representa un acuerdo cerrado ni una llegada confirmada, ya que está sujeto tanto al resultado de las elecciones como a la decisión del entrenador.

“A mí no me gusta vender humo”, remarcó el Kun durante la entrevista con respecto a asegurar el arribo de Milito, que ya tuvo dos ciclos como DT del club. Su intervención le dio mayor visibilidad al proyecto de la Lista Roja y puso el foco en cómo pretende organizar el fútbol profesional si consigue conducir el club.

Gabriel Milito.

El contrato de Gabriel Milito con Chivas, un punto clave

Milito asumió en Chivas de Guadalajara en mayo de 2025 y tiene vínculo hasta mediados de 2027. Ese compromiso forma parte del escenario que deberá contemplar cualquier intento de contratación. El propio Agüero reconoció que el entrenador está trabajando, por lo que hasta el momento se trata de una intención para diciembre y no como el anuncio de un reemplazo ya resuelto en el banco de Independiente.

El deseo de contar con Milito también encuentra respaldo en otro referente del club que acompaña a Nakis: Enzo Trossero. “Me gustaría que Milito vuelva para ser el DT de Independiente. Lo tuve como capitán de mi equipo”, expresó el exentrenador del "Rojo", quien también señaló que el técnico tiene trabajo en México.

Qué papel tendrá Agüero en el proyecto de Luciano Nakis

El exdelantero de Manchester City y Atlético de Madrid surgido en Independiente participa como asesor del candidato de la Lista Roja. Nakis, candidato a presidente, es prosecretario general de la AFA y presidente de Deportivo Armenio, y busca llegar a la conducción de la institución de Avellaneda.

Luciano Nakis (en el medio), junto a Enzo Trossero y Hermes Desio.

“Estoy muy metido y lo vuelvo loco a Luciano planificando lo mejor para el club”, contó Agüero. Su participación, según explicó, no se limita a sugerir un entrenador: también incluye la organización interna y el desarrollo de las divisiones formativas.

“Lo primero que hay que hacer es ordenar la estructura, gestionar bien el club. Se vienen muchas cosas importantes desde los juveniles”, sostuvo el Kun. En la entrevista con Radio Continental, también explicó que su vínculo con Nakis y la coincidencia de ideas fueron determinantes para involucrarse.

Sponsors y deudas: la advertencia del Kun sobre los recursos

Agüero también habló de la búsqueda de patrocinadores y de la necesidad de administrar los ingresos. “Marcas por mi lado van a venir, le dije a Nakis que esté tranquilo”, aseguró al referirse al aporte que espera realizar desde sus contactos.

Sin embargo, acompañó esa expectativa con una advertencia sobre las obligaciones económicas de Independiente: “Hay muchas deudas y hay que ver con qué nos encontramos. Esos recursos hay que saber utilizarlos, no es tirar la guita por tirar”. No anunció montos, empresas ni acuerdos comerciales firmados. El énfasis estuvo en la posibilidad de acercar marcas y en evitar que nuevos ingresos se utilicen sin una planificación que contemple la situación del club.

Los otros nombres que acompañan a Nakis en Independiente

Además del Kun Agüero, el proyecto incluye a Trossero como futuro asesor deportivo. Hermes Desio aparece como el elegido para coordinar el fútbol juvenil y Damián Albil, para desempeñarse como director deportivo. Se trata de funciones previstas por el espacio para una eventual gestión.

La campaña también tiene entre sus protagonistas a Enrique Sacco y Gastón Gaudio. En ese contexto, la propuesta de buscar a Gabriel Milito instala una definición deportiva concreta de la Lista Roja, pero todavía condicionada por las urnas y por la situación del entrenador.

Por ahora, la certeza es la intención expresada por Agüero: si Nakis gana y Milito acepta avanzar, intentarán incorporarlo. Entre ese deseo y una contratación efectiva aún quedan decisiones por resolver.