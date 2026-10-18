Racing e Independiente igualaron 1 a 1 en el clásico de Avellaneda por el Torneo Clausura 2026

Racing e Independiente igualaron 1 a 1 en una nueva edición del clásico de Avellaneda por el Torneo Clausura 2026: los goles y el resumen del partido.

Racing e Independiente igualaron 1 a 1 en el partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, un resultado que no favorece al presente de ambos equipos en la lucha por clasificar a los playoffs. Con goles de Matías Zaracho en el primer tiempo para la 'Academia' y de Maximiliano Meza de penal en el complemento para el 'Rojo', ambos conjuntos no se sacaron diferencias en una nueva edición del clásico de Avellaneda.

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El duelo, disputado en el Cilindro, comenzó con el cuadro visitante insinuando a través de Santiago Montiel, que generó peligro con sus rápidos desbordes por el sector derecho. Con el correr de los minutos, sin embargo, el local se acomodó y comenzó a ser protagonista de las acciones: con Matías Kranevitter como referencia en la zona central para cortar los avances del rival y salir de contraataque, los dirigidos por Sebastián Romero tuvieron sus primeras ocasiones de cara al arco defendido por Rodrigo Rey.

El resumen del empate en el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente

Justo antes de la primera media hora de partido, Racing logró abrir el marcador a través de Matías Zaracho. Gastón Lodico recuperó una pelota cerca del área y soltó un taco para la llegada de Ignacio Rodríguez, quien centró alto y encontró a Adrián 'Maravilla' Martínez; el delantero le ganó el duelo a Rey y, con el arco vacío y sobre la línea, Zaracho se encargó de empujar la pelota para el 1 a 0. Al entretiempo, la 'Academia' era claro dominador del encuentro aunque no logró capitalizar todas las acciones que tuvo.

El arranque del complemento encontró a un Independiente con mayor iniciativa, dispuesto a dar vuelta el resultado en su contra. Poco a poco, el cuadro comandado por Jadson Viera empezó a aprovechar las imprecisiones del contrario y acercarse más a la igualdad.

Pasado el primer cuarto de hora del segundo tiempo, Maximiliano Meza aprovechó un pelotazo largo de Rey y una continuación del 'Chimy' Ávila para ganarle la espalda al juvenil Gonzalo Escudero, que lo derribó cuando se iba mano a mano contra Cambeses. El árbitro Facundo Tello no dudó y cobró penal, a pesar del enojo de la hinchada y las quejas de los jugadores locales. Poco después, el ex mediocampista de River Plate lo cambió por gol con una gran ejecución para el 1 a 1.

El final del encuentro no contó con mayores chances para ninguno de los dos equipos, y el 1 a 1 quedó inamovible en el resultado final. Después del silbatazo final, los hinchas de Racing reprobaron el mal presente futbolístico del equipo con chiflidos hacia los jugadores: con tres fechas por delante, deberá ganar sus próximas tres presentaciones y aguardar por otros resultados para mantener vivas sus chances de disputar los playoffs.

Cómo siguen Racing e Independiente en el Torneo Clausura 2026

El empate ante Independiente dejó a la 'Academia' con la obligación de sumar en las últimas jornadas para mantener sus chances de clasificarse a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo se ubica decimotercero en la Zona B con 12 puntos y necesita recortar la distancia con los ocho primeros para seguir en carrera. En las tres fechas restantes, Racing visitará a River, recibirá a Aldosivi y cerrará la fase regular frente a Barracas Central como visitante.

El 'Rojo', por su parte, se mantiene en zona de clasificación a los playoffs, aunque deberá sostener su rendimiento para asegurar su lugar entre los ocho mejores de la Zona A. Con el empate en el Cilindro, llegó a 19 puntos y continúa en el séptimo puesto; su calendario para el cierre de la fase regular incluye el partido ante Boca en Avellaneda, la visita a Defensa y Justicia y el encuentro frente a Deportivo Riestra como local.