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Polémica y gol: Independiente empató el clásico ante Racing con un gol de penal de Maxi Meza

Polémica en el Clásico de Avellaneda: el penal que cobró Facundo Tello y que Independiente cambió por gol para empatar el partido ante Racing. El gol de Maxi Meza de penal para el 1 a 1 en Independiente vs. Racing.

18 de octubre, 2026 | 16.44
Independiente, Racing Club, fútbol argentino

Maximiliano Meza anotó el 1 a 1 de Independiente frente a Racing en el Clásico de Avellaneda, a través de un penal que despertó la polémica en el Cilindro. Luego de que el ex volante de River Plate fuera derribado dentro del área por el juvenil Gonzalo Escudero, el árbitro Facundo Tello sancionó la pena máxima a pesar de las quejas de los jugadores de la 'Academia'; instantes después, el mismo futbolista ejecutó el tiro con categoría para vencer al arquero Facundo Cambeses e igualar el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.

Video: así fue el penal que Tello sancionó sobre Meza en el Clásico de Avellaneda

Noticia en desarrollo.
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