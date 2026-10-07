Quiénes son los 4 candidatos a presidente de Independiente: cuáles son sus propuestas

El próximo domingo 13 de diciembre, Independiente tendrá elecciones para definir al sucesor de Néstor Grindetti como nuevo presidente del club. Ese día, los socios del 'Rojo' votarán en la sede social ubicada en Avenida Mitre 470 (Avellaneda) entre los cuatro candidatos que se presentaron: los aspirantes a encabezar la Comisión Directiva son Gastón Gaudio, Luciano Nakis, Daniel Bertoni y Enrique Sacco.

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Con las principales alianzas ya definidas casi en su totalidad y en medio de un clima marcado por la incertidumbre económica e institucional, los candidatos ya expresaron sus principales lineamientos de campaña. El proyecto futbolístico, la deuda que mantiene Independiente y la transparencia de la gestión se perfilan como los ejes principales de cara a las elecciones.

Las propuestas de los cuatro candidatos a presidente en Independiente

Gastón Gaudio

El principal proyecto que busca impulsar el ex tenista plantea conseguir un sponsor de gran magnitud para reforzar las finanzas y el plantel: "Viajé para cerrar el main sponsor y así armar un equipo competitivo, como Independiente se merece. Estoy seguro de que va a ser el contrato por sponsor más grande de la historia del club".

En lo que respecta al fútbol, su plataforma contempla una Secretaría Técnica y un director deportivo para profesionalizar la estructura, con Ricardo Enrique Bochini (máximo ídolo de la institución) como parte de ese equipo. Por otra parte, proyecta tener al tercer año "un 70% del club conformado por los jugadores inferiores". Además, Gaudio fue categórico respecto de la posibilidad de convertirse en una Sociedad Anónima Deportiva: "No se me cruza por la cabeza. Independiente es un club demasiado grande".

Luciano Nakis

El prosecretario de la Asociación del Fútbol Argentino propone asumir y hacerse cargo de las obligaciones económicas del club: "Honraremos las deudas, nos haremos cargo de la herencia", al tiempo que plantea no recurrir a préstamos de dirigentes: "Con Lista Roja ningún dirigente va a poner dinero para luego llevárselo".

En lo deportivo, su plataforma busca "ordenar la conducción deportiva del club, unificando criterios, estableciendo responsabilidades claras y construyendo una línea de trabajo sostenida en el tiempo", desde las juveniles hasta Primera. El actual presidente de Deportivo Armenio también sostuvo la importancia de las categorías formativas: "No hace falta traer un jugador que nosotros ya tenemos".

Daniel Bertoni

Bertoni propone una gestión basada en el control de las cuentas y la transparencia de las operaciones. Su plataforma contempla una auditoría inicial y mecanismos para que los socios conozcan las operaciones del club, además de publicar información sobre porcentajes, vencimientos y contrataciones de cada transferencia. En el plano deportivo, plantea crear un "Comité de Glorias: órgano asesor permanente integrado por figuras históricas del club", junto con una estructura profesional para el fútbol y un plantel con fuerte presencia de jugadores formados en Independiente.

La sede social de Avenida Mitre donde se llevarán a cabo los comicios el 13 de diciembre.

Enrique Sacco

Por último, 'Quique' plantea reestructurar las obligaciones económicas para darle margen de crecimiento al club: "Cuando venís con una deuda, tenés que replantear y reestructurar la deuda, refinanciarla para que te permita vivir en el momento del crecimiento". En el fútbol, propone que Independiente conserve la información de sus jugadores y contratos: "Esos datos tienen que ser de Independiente. Los contratos tienen que ser de Independiente, tener la información y saber los vencimientos, las condiciones". También plantea que las incorporaciones sean definidas por un equipo de trabajo, con el director deportivo como responsable final y participación del entrenador y del gerente general.

Cuándo son las elecciones para presidente de Independiente

Los socios del "Rey de Copas" tendrán la oportunidad de elegir a su nuevo mandatario el próximo domingo 13 de diciembre. El lugar elegido para que los hinchas voten es la Sede Social ubicada en Avenida Mitre 470 (Avellaneda) donde los empadronados podrán decidir por el futuro de la institución votando a la Comisión Directiva que prefieran. Actualmente, la máxima autoridad del club es Néstor Grindetti, quien no se presentará pero tampoco está decidido quién será el representante del oficialismo.