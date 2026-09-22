Quique Sacco confirmó que será candidato a presidente de Independiente: "Cambio rotundo"

El empresario confirmó que será candidato a presidente de Independiente en diciembre por el Movimiento Independiente Auténtico y presentó su proyecto.

El escenario electoral de Independiente sumó este martes un nuevo protagonista. Enrique Sacco, conductor radial y empresario de medios de 57 años, confirmó que competirá por la presidencia del club en las elecciones de diciembre por el Movimiento Independiente Auténtico. El periodista se suma así a Luciano Nakis y Daniel Bertoni, quienes ya habían oficializado sus respectivas postulaciones.

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Sacco hizo oficial su decisión mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. Allí anunció que buscará convertirse en el próximo presidente de Independiente y explicó los motivos que lo llevaron a dar el paso hacia la política institucional del club. “Independiente necesita un cambio rotundo. Gente nueva, una gestión profesional, planificación y otra forma de hacer las cosas. Por eso tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: voy a ser candidato a presidente de Independiente”, expresó.

El oriunda de Bolivar, que durante 13 años estuvo al frente del histórico programa radial La Oral Deportiva, acompañó el anuncio con un video de poco más de tres minutos en el que presentó algunos lineamientos de su propuesta. En el mismo mensaje, Sacco dejó planteada una de las consignas que pretende identificar a su espacio de cara a las elecciones: “Tenemos equipo, tenemos un proyecto y sabemos el club que queremos construir. Un nuevo Independiente. Para volver a ganar”.

Sacco ya había estado cerca de la política del Rojo

La relación de Sacco con la vida institucional de Independiente no comenzó con este anuncio. El periodista ya había aparecido como posible candidato en el pasado, durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquella oportunidad, desde ese sector político se había intentado impulsar su candidatura con el objetivo de confrontar electoralmente con Hugo Moyano.

Sacco, además, desarrolló experiencia vinculada con la gestión del fútbol profesional. Fue gerente de la Superliga durante el período en el que Macri ocupaba la Presidencia de la Nación, un antecedente que forma parte de su recorrido en el ámbito de la administración deportiva.

También tuvo una experiencia como gerenciador de Sportivo Barracas a comienzos de siglo, que trasladó su localía de la ciudad porteña a Bolívar, localidad de la que es oriundo Sacco. El proyecto no prosperó, aunque quedó asociado a un episodio particular: durante aquella etapa, el club llegó a disputar un partido oficial con Ricardo Bochini.

Quiénes son los otros candidatos confirmados y el nombre que aparece en escena

La aparición de Sacco modifica el mapa electoral que empieza a tomar forma en Independiente. Hasta su anuncio, ya habían confirmado sus candidaturas Luciano Nakis, por la agrupación Lista Roja, y Daniel Bertoni, histórico exdelantero del club, por Rojos Auténticos.

De esta manera, Sacco se incorpora formalmente a una carrera que tendrá su definición en diciembre, cuando los socios concurran a las urnas para elegir a las nuevas autoridades de la institución. El Movimiento Independiente Auténtico será el espacio desde el cual el periodista intentará llegar a la conducción del Rojo.

Mientras Sacco confirmó su postulación, también comenzó a ganar fuerza otro posible armado electoral. Se trata de Gastón Gaudio, extenista, quien estaría dispuesto a encabezar una lista que podría alcanzar un acuerdo con “Gente de Independiente”.

Ese espacio tiene como principal referente al dirigente Claudio Rudencino, quien ya había participado de las elecciones presidenciales del club en 2022. Las versiones sobre la posible candidatura de Gaudio tomaron impulso luego de que se difundiera en redes sociales una fotografía del extenista junto a Esequiel Barco, futbolista surgido de Independiente y parte del plantel que conquistó la Copa Sudamericana en 2017.

Por ahora, según la información de base, Gaudio aparece como una posibilidad dentro del escenario electoral y no como una candidatura formalizada.

El oficialismo de Independiente todavía no definió candidato

El movimiento de los distintos sectores opositores se da mientras la actual conducción atraviesa una etapa de transición. El presidente Darío Grindetti ya anunció que no se presentará en las elecciones de diciembre. Por lo tanto, el oficialismo deberá resolver quién será el encargado de representar al sector en los comicios.

A esa situación se suma la salida anunciada por Daniel Seone. El actual secretario general también confirmó que dejará la actividad dirigencial una vez que termine su mandato. Seone fue uno de los dirigentes que recibió cuestionamientos de socios e hinchas en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, en medio del malestar generado por la actualidad deportiva del equipo.

Así, el mapa electoral de Independiente comienza a definirse con nombres concretos, aunque todavía quedan espacios por completar. Sacco ya dio el paso formal y se suma a Nakis y Bertoni, mientras Gaudio aparece como otra alternativa en construcción. Del otro lado, el oficialismo aún no confirmó quién encabezará su lista en diciembre.