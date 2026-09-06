Juan Marconi, ex vice de Independiente, destrozó a la dirigencia: "Patoteros, soberbios e ignorantes"

Las críticas de Juan Marconi a la actual conducción de Independiente volvieron a poner el foco en la situación institucional del club, a pocos meses de las próximas elecciones y en medio de un clima marcado por el descontento de los hinchas. En diálogo con el programa "Independiente no duerme", el exvicepresidente segundo del 'Rojo', quien renunció a su cargo en enero de 2024 por sus diferencias con la manera de conducir la institución, fue contundente al referirse a la Comisión Directiva que encabeza Néstor Grindetti.

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Marconi cuestionó duramente la composición y el funcionamiento de la dirigencia. "En todo gobierno gente valiosa hay, en este caso realmente es muy poca. Hay una mezcla muy grande de soberbia, ignorancia, incapacidad y patoterismo", sostuvo. En la misma línea, profundizó: "Es gente que no sabe, cree que sabe, cree que es viva, cree que porque tiene poder puede maltratar a la gente, puede estafar, mentir y violentar a la gente... Se manejan así".

Las duras críticas de Juan Marconi a la CD de Independiente: "Desprolijidad"

El exdirigente también diferenció la situación de Grindetti respecto del resto de la Comisión Directiva. Marconi recordó que, tras las renuncias que se produjeron luego de la salida de Fabián Doman, el actual presidente decidió continuar al frente del club y completar el mandato. "Hago una división con Néstor Grindetti porque él después de nuestras renuncias se quedó y va a seguir hasta el final del mandato", explicó. Sin embargo, también le apuntó al presidente por su rol durante estos años: "Nunca tomó las astas del club; no es fácil, porque con la gente que está al lado es muy jodido, pero como presidente podría haber tomado más decisiones individualmente".

Las declaraciones se producen después de que Marconi ya hubiera cuestionado públicamente su paso por la conducción de Independiente. En agosto, tras la eliminación del equipo ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina, había calificado su incorporación a esa dirigencia como "uno de los grandes errores de mi vida", aunque aclaró que no se arrepentía de haber intentado ayudar al club, sino de haberlo hecho junto a determinadas personas.

Además, Marconi puso el acento en la situación cotidiana de la institución y apuntó especialmente contra el funcionamiento del área de fútbol: "Vos hablás con la gente del fútbol y te hablan de la desprolijidad que es el club. Es de hace ya varios años". Sus cuestionamientos se suman así a un escenario de fuerte discusión política interna en Independiente, que atraviesa además un momento deportivo complicado.

¿Cuándo son las elecciones en Independiente?

Las elecciones todavía no tienen una fecha formalmente fijada, pero la actual conducción ya estableció el cronograma para definirla. El 29 de septiembre se realizará la Asamblea en la que se avanzará con el proceso electoral y se conformará la Junta Electoral. Luego, 48 horas después, se establecerá oficialmente el día de los comicios.

Grindetti manifestó que su deseo es que las elecciones se realicen el domingo 6 de diciembre de 2026, aunque esa fecha todavía debe ser confirmada por las autoridades correspondientes. Además, el presidente anunció que ninguno de los integrantes de la denominada "mesa chica" de la actual conducción se presentará: ni él, ni Daniel Seoane, Christian Urreli, Carlos Sartori o Adrián Espósito.

Grindetti adelantó que ninguno de los altos directivos del 'Rojo' será candidato en las próximas elecciones.

El presente futbolístico de Independiente previo a las elecciones

Mientras la fecha de los comicios en el 'Rojo' está próxima a definirse en la asamblea que tendrá el lugar el próximo 29 de septiembre, el club continúa compitiendo en el Torneo Clausura del fútbol argentino. Actualmente, el equipo marcha séptimo en puestos de playoffs en la Zona A, aunque recientemente sufrió un cambio de entrenador: el brasileño naturalizado uruguayo Jadson Viera ocupó el lugar de Gustavo Quinteros. En una reciente entrevista, Viera habló sobre el presente del conjunto de Avellaneda y sus objetivos tras asumir, en un contexto marcado por las elecciones.

"Por cómo está el club en este momento de elecciones yo estoy convencido de estar acá. No quería generar algo a futuro. Me quiero quedar acá y les quiero dar tranquilidad. No le voy a reclamar absolutamente nada al club, que tengan la posibilidad de verme trabajar. Mi motivo es otro, es mostrar, trabajar junto con el plantel y la directiva. Vengo acá a trabajar. Todos estamos a prueba. Era un objetivo estar acá. Tengo un cuerpo técnico muy preparado. Pude demostrar lo que quiero, lo que pretendo para el club", dijo el flamante DT.