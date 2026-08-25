Sergio Agüero se suma a la política de Independiente y confirmó a que candidato apoyará

Sergio Agüero confirmó a qué lista acompañará en el próximo proceso electoral de Independiente, que tendrá una instancia clave el 29 de septiembre cuando la asamblea convocada determine la fecha de los comicios. El ex delantero del 'Rojo' expresó su apoyo por Lista Roja, el armado que encabeza Luciano Nakis, actual pro secretario de la Asociación del Fútbol Argentino, aunque aclaró que no ocupará un cargo directivo dentro de la institución.

La decisión del 'Kun' surgió, según él mismo reveló, después de varias conversaciones con Nakis, con quien coincidió en distintas propuestas para el futuro del club. Además, en una entrevista que mantuvo con Infobae, explicó que su intención es colaborar desde el área deportiva y poner a disposición la experiencia que acumuló durante su carrera profesional.

El 'Kun' Agüero apoyará a Luciano Nakis en las próximas elecciones en Independiente: qué dijo

"Siempre dije que mi intención es ayudar a Independiente. Lo hice en su momento con el Centro de Alto Rendimiento y hoy, más que nunca, quiero aportar mi experiencia deportiva", sostuvo el exfutbolista en diálogo exclusivo con la periodista Luciana Rubinska. El ex goleador, que debutó en el cuadro de Avellaneda y vistió su camiseta entre 2003 y 2006, también destacó los puntos de coincidencia que encontró con el principal referente de la Lista Roja y confirmó su respaldo al espacio. "Venimos hablando muy bien con Luciano Nakis, compartimos muchas ideas para mejorar el club y por eso voy a apoyar a Lista Roja", afirmó.

Más allá de su participación en el proyecto, Agüero dejó en claro que no tendrá una función formal dentro de la comisión directiva, una declaración que contradijo lo asegurado por el propio Nakis días atrás. Su intención es mantenerse vinculado al club y colaborar en aquellos sectores en los que pueda aportar sus conocimientos, especialmente en cuestiones relacionadas con el fútbol y la formación de juveniles.

"Seguramente no será desde un cargo directivo, pero sí voy a estar involucrado y ayudando desde el lugar donde más pueda aportar", explicó el ex delantero del Manchester City y Barcelona. De esta manera, su participación estará enfocada en el desarrollo deportivo y en el fortalecimiento de las estructuras vinculadas a las divisiones inferiores.

El escenario electoral de Independiente

La asamblea convocada para el 29 de septiembre será la encargada de establecer cuándo se realizarán las elecciones de Independiente, en las que se definirán las próximas autoridades del club. Nakis busca encabezar la Lista Roja y ahora contará públicamente con el respaldo de Agüero.

Nakis, apoyado por el 'Kun' Agüero, será candidato a presidente de Independiente por Lista Roja. Crédito: X / @LucianoNakis

Mientras tanto, el escenario político de la institución continúa sumando movimientos. El actual presidente, Néstor Grindetti, evalúa su futuro en medio de resistencias internas; por su parte, Gastón Gaudio aparece relacionado con otra agrupación aunque todavía no confirmó oficialmente una candidatura.

El presente futbolístico de Independiente previo a las elecciones

Mientras la fecha de los comicios en el 'Rojo' está próxima a definirse en la asamblea que tendrá el lugar el próximo 29 de septiembre, el club continúa compitiendo en el Torneo Clausura del fútbol argentino. Actualmente, el equipo marcha quinto en puestos de playoffs en la Zona A, aunque recientemente sufrió un cambio de entrenador: el brasileño naturalizado uruguayo Jadson Viera ocupó el lugar de Gustavo Quinteros. En una reciente entrevista, Viera habló sobre el presente del conjunto de Avellaneda y sus objetivos tras asumir, en un contexto marcado por las elecciones.

"Por cómo está el club en este momento de elecciones yo estoy convencido de estar acá. No quería generar algo a futuro. Me quiero quedar acá y les quiero dar tranquilidad. No le voy a reclamar absolutamente nada al club, que tengan la posibilidad de verme trabajar. Mi motivo es otro, es mostrar, trabajar junto con el plantel y la directiva. Vengo acá a trabajar. Todos estamos a prueba. Era un objetivo estar acá. Tengo un cuerpo técnico muy preparado. Pude demostrar lo que quiero, lo que pretendo para el club", dijo el flamante DT.