Boca ya tiene rival para la final de la Copa Sudamericana: a qué equipo enfrentará

Después de la agónica clasificación ante Vasco da Gama en Brasil, Boca Juniors ya conoce a su rival para definir al campeón de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre. Este miércoles, Atlético Mineiro se clasificó al duelo por el título tras imponerse por 3 a 2 en el resultado global de la otra semifinal frente a Montevideo City Torque.

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El conjunto brasileño había ganado con comodidad el duelo de ida en Belo Horizonte por 3 a 0 y, a pesar de perder 2 a 0 en Uruguay y sufrir en los últimos minutos de partido, logró meterse en la final. Para el cruce contra el 'Xeneize' no podrá contar con el ecuatoriano Alan Franco, quien fue expulsado por doble amarilla.

Final de Copa Sudamericana: cuándo es y dónde se juega la final del torneo

La definición de esta edición tendrá un hecho histórico: por primera vez la ciudad de Barranquilla será sede del último partido de la Copa Sudamericana, que se jugará a partido único el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano. Además, será la primera vez que Colombia organice una final bajo este sistema implementado desde 2019 por Conmebol en sus competencias continentales.

Por ahora, la Conmebol no confirmó el horario oficial del partido final, aunque se especula que podría comenzar a las 17 horas locales, lo que correspondería a las 19 de Argentina. Además, la organización promete una verdadera fiesta con múltiples actividades y experiencias para que los hinchas disfruten más allá del espectáculo futbolístico dentro del estadio.

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